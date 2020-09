Tratto dallo speciale: Flotte aziendali

Prorogati i termini del Bando Auto della Regione Veneto per via dell'emergenza Coronavirus: le nuove scadenze da rispettare per ottenere gli Ecoincentivi.

Oltre agli Ecoincentivi auto previsti a livello nazionale, molte Regioni italiane si sono attivate in modo autonomo per promuovere la mobilità sostenibile di flotte aziendali e mezzi privati e la sostituzione inquinanti con vetture a basse emissioni di CO2. Recentemente la Giunta regionale veneta ha comunicato di aver prorogato i termini relativi al Bando Auto 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Vediamo i nuovi termini. => Eco-incentivi auto: prenotazioni nuovo contributo Bando Auto 2020 Veneto: i nuovi termini Con DDR n. 550/2020 è stata deliberata la proroga per l’invio delle istanze al 12/07/2020, è stato prorogato il termine per l’invio della documentazione al 9 novembre fissato inizialmente al 03/08/2020 (la possibilità di inserire dati e documenti on-line utilizzando un apposito format, richiamata all’art. 5 del bando, non è stata attivata) ed è stato stabilito che la rottamazione e l’acquisto dei veicoli debba avvenire entro il 10/10/2020. L’Eco-incentivo è rivolto ai privati cittadini e prevede la concessione di un contributo da 1.000 a 4.500 euro a fronte della rottamazione di autoveicoli altamente inquinanti e contestuale acquisto di automezzi a basso impatto ambientale. L’iniziativa si allinea con le esigenze di contenimento degli inquinanti, tra i quali il materiale particolato, ed in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione il 9 Giugno 2017 del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”. I fondi stanziati consentiranno di finanziare le prime: 75 posizioni della graduatoria di cui all’Allegato A – autovetture elettriche o ibride ;

; 107 posizioni della graduatoria di cui all’Allegato B – autovetture con alimentazione bifuel, benzina, gasolio. => Eco-incentivi 2020: valgono anche per auto diesel Bando Auto Veneto 2020: la documentazione L’erogazione del contributo potrà avvenire solo a seguito della verifica positiva della documentazione da trasmettere entro il 9 novembre 2020: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la conformità agli originali della documentazione di cui ai punti successivi (clicca sul testo per scaricare il documento);

copia della carta di circolazione dalla quale risulti la conformità del veicolo acquistato alle caratteristiche previste nel presente bando;

copia della/e fattura/e di acquisto a titolo di acconto e/o di saldo;

copia della documentazione comprovante il pagamento delle fatture;

copia dell’attestazione di pagamento del primo bollo dell’auto acquistata se dovuto (l’eventuale esenzione dovrà essere dichiarata dall’interessato compilando l’apposito campo della dichiarazione al primo punto di questo elenco);

