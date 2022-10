L’Agenzia delle Entrate aggiorna i modelli per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito dei bonus energia includendo anche le operazioni del terzo trimestre.

Il caro bollette frena lo smart working: i lavoratori chiedono rimborsi

Con i rincari in bolletta per luce e gas, i lavoratori in smart woking chiedono nell’accordo individuale i rimborsi alle aziende per gli extra-costi.