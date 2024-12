Imprenditoria: incentivi per giovani e donne che puntano al business

Agevolazioni per l'imprenditoria femminile e giovanile: finanziamenti a tasso zero, contributi a fondo perduto e incentivi per l'autoimpiego.

In Italia, le donne e i giovani trovano nel 2025 numerose opportunità per avviare o consolidare un’attività grazie a specifiche misure agevolative. Tra i principali strumenti disponibili si segnalano “ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, Smart&Start Italia, e i nuovi incentivi all’autoimprenditorialità del Decreto Coesione.

Questi strumenti si distinguono per il loro supporto mirato all’avvio di nuove imprese e alla crescita delle realtà già attive, favorendo lo sviluppo di progetti innovativi e sostenibili.

ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero

ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, gestito da Invitalia, è rivolto a micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età. L’incentivo offre un mix di finanziamento a tasso zero e contributi a fondo perduto fino al 90% delle spese ammissibili per progetti con investimenti fino a 3 milioni di euro.

Spese ammissibili

Opere edili e ristrutturazioni.

Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

Servizi ICT, brevetti e marchi.

Formazione specialistica dei soci e dipendenti.

Le domande si presentano online sulla piattaforma di Invitalia, utilizzando SPID, firma digitale e PEC. È necessario compilare il business plan e caricare i documenti richiesti. La domanda si inoltra da qui.

Smart&Start Italia

Smart&Start Italia è l’incentivo pensato per sostenere startup innovative localizzate su tutto il territorio nazionale. Le agevolazioni comprendono finanziamenti a tasso zero per le spese ammissibili, con un contributo a fondo perduto del 30% per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud Italia o nelle aree colpite da crisi industriali.

Spese ammissibili

Costi di avvio e sviluppo della startup.

Progettazione e realizzazione di prodotti innovativi.

Spese per personale altamente qualificato.

Anche in questo caso, le domande devono essere inviate tramite la piattaforma Invitalia (qui la modulistica) allegando un business plan dettagliato e la documentazione sull’innovatività del progetto. Tutte le informazioni qui.

Incentivi autoimpiego

Il Decreto Coesione ha introdotto nuove misure per sostenere giovani e donne che avviano imprese nelle Regioni del Mezzogiorno o in aree svantaggiate. L’incentivo per l’autoimpiego prevede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili e un finanziamento a tasso agevolato per la restante parte.

Spese ammissibili

Acquisto di immobili e terreni.

Investimenti in tecnologie verdi e digitali.

Formazione e consulenze.

Chi può accedere? Micro e piccole imprese costituite da non più di 24 mesi ed aspiranti imprenditori che desiderano avviare nuove attività. Le richieste non possono ancora essere presentate tramite la piattaforma Invitalia perchè mancano le istruzioni operative, attese a inizio 2025.

Questi strumenti rappresentano un’opportunità concreta per donne e giovani che vogliono avviare o consolidare la propria attività. Grazie a tassi agevolati, contributi a fondo perduto e il supporto di Invitalia, è possibile accedere a risorse preziose per lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili.