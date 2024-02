Incentivi 4.0: proroga a giugno per completare gli investimenti

Investimento innovativi e green delle imprese: proroga di sei mesi per il completamento dei programmi Macchinari innovativi e Investimenti sostenibili 4.0.

Sei mesi in più per gli investimenti 4.0: il Ministero delle Ipprese e del Made in Itali concede più tempo ai soggetti beneficiari di due specifiche misure per completare i rispetti programmi agevolati: la data ultima è fissata entro il 30 giugno 2024.

La proroga fino a sei mesi riguarda gli strumenti Macchinari innovativi e Investimenti sostenibili 4.0 ed è contenuta nel Decreto MIMIT del 28 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2024.

Tecnologie abilitanti per gli incentivi 4.0 4 Settembre 2023 I programmi agevolati con proroga per il completamento dell’investimento contemplano l’acquisizione di tecnologie abilitanti per la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa oppure l’acquisizione di soluzioni per incrementare la sostenibilità dei processi produttivi.

Il Decreto MIMIT, nello specifico, prevede le seguenti disposizioni:

Macchinari innovativi (nell’ambito della misura istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2019): ulteriore proroga di sei mesi per il completamento dei programmi agevolati,

(nell’ambito della misura istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2019): ulteriore proroga di sei mesi per il completamento dei programmi agevolati, Investimenti sostenibili 4.0 (nell’ambito della misura istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2022): proroga fino a sei mesi per terminare i programmi di investimento.