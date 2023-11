Bando 2023 Marchi+: apertura Sportello per gli incentivi

Apertura sportello Marchi+ dal 21 Novembre: il testo del bando e le istruzioni per accedere ai contributi per la tutela dei marchi all'estero.

Dal 21 Novembre è operativo lo sportello Marchi+. L’iniziativa è promossa come ogni anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e mira a sostenere le PMI nell’importante processo di registrazione dei marchi all’estero.

Unioncamere è l’ente a cui il MIMIT (direzione generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi), ha affidato la realizzazione dell’intervento agevolativo.

Vediamo come funziona.

Bando Marchi+: cos’è, chi è ammesso e i contributi concessi

Beneficiari delle agevolazioni sono le imprese in possesso, alla data della domanda, dei requisiti di ammissibilità richiesti (articolo 3 del Bando), in particolare devono avere sede legale e operativa in Italia. Persone fisiche e liberi professionisti non rientrano tra i beneficiari, mentre l'impresa individuale è ammessa purché in possesso di tutti i requisiti.

Sono previsti contributi a fondo perduto per la registrazione di marchi dell’Unione europea presso l’Euipo e marchi internazionali presso l’Ompi.

Le agevolazioni possono coprire fino all’80% delle spese per i marchi dell’UE e fino al 90% per i marchi internazionali.

Le novità 2023

Le principali novità rispetto al bando precedente riguardano: Presentazione domande (art. 7 del Bando);

(art. 7 del Bando); Deposito marchi dal 1° gennaio 2020 (art. 3 del Bando);

dal 1° gennaio 2020 (art. 3 del Bando); Codice Unico di Progetto (CUP) obbligatorio (art. 7 del Bando).

Limiti e condizioni

L’importo massimo riconosciuto per impresa è di 25mila euro, entro i limiti europei de minims. Le spese ammissibili devono essere fatturate dal 1° gennaio 2020 e, comunque, prima della presentazione della domanda di partecipazione. Non sarà ammessa la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi.

Obblighi delle imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie devono inserire il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa. L’inserimento del Cup dovrà avvenire attraverso una procedura elettronica seguendo le modalità indicate dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 438/2020.

Online ci sono tutte le FAQ per i dettagli del bando Marchi+ 2023.

Come fare domanda

Il bando 2023 prevede un totale di 2 milioni di euro di finanziamenti e le richieste si inoltrano tramite il portale www.marchipiu23.it.

Le domande possono essere presentate dalle ore 9,30 alle ore 18 del 21 novembre 2023, e in caso di disponibilità finanziarie residue, nelle stesse ore dei giorni successivi lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino all’esaurimento dell’importo disponibile.

L’assegnazione dei contributi seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.