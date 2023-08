Bonus Macchine agricole: nuovi incentivi in arrivo

In arrivo incentivi regionali per l’ammodernamento delle macchine agricole a favore delle MPMI: cosa prevede il decreto MASAF.

Ammontano a 400 milioni di euro le risorse stanziate dal nuovo decreto MASAF varato in data 8 agosto 2023, testo che dà il via libera agli incentivi per l’ammodernamento delle macchine agricole.

Come stabilito dal Ministero dell’Agricoltura, è prevista l’erogazione di un bonus a favore delle MPMI utilizzabile per l’ammodernamento e l’innovazione delle macchine agricole, ottemperando a quanto previsto dal PNRR.

Possono beneficiarne le imprese agro-meccaniche e le micro e PMI agricole, così come le loro cooperative e associazioni.

E' previsto un contributo in conto capitale pari al 65% dell'importo dei costi di investimento ammissibili, cifra che per i giovani agricoltori può arrivare a coprire l'80% dei costi sostenuti.

Il bonus, inoltre, può coprire i costi delle iniziative relative a una rosa di interventi:

supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione;

sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;

supporto all’investimento per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.

Gli investimenti promossi dalle imprese che richiedono il bonus, infine, devono basarsi su una spesa massima che varia tra 35mila euro e 70mila euro.

Per attuare la misura, tuttavia, è necessario attendere i bandi attuativi emanati da Regioni e Province autonome che dovranno essere pubblicati entro il 31 dicembre 2023.