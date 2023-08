Innovazione Agricoltura: contributi a fondo perduto ISMEA

Via libera ai contributi a fondo perduto per le imprese che innovano nei settori agricoltura, pesca e acquacoltura.

È stato siglato da MASAF e MEF il decreto che definisce i criteri e le modalità di accesso alle risorse stanziate per sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione nell’agricoltura, mirati all’incremento della produttività nei settori agricolo, pesca e acquacoltura.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, infatti, le risorse sono destinate ad agevolare la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine e soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche.

I contributi a fondo perduto possono essere richiesti dalle imprese che promuovono investimenti innovativi basati su una spesa minima di 70mila euro fino a un massimo di 500mila euro (per il settore pesca il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10mila euro). Le aziende devono risultare attive sul territorio nazionale da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

Per accedere alle agevolazioni è necessario presentare la relativa domanda utilizzando la modulistica messa a disposizione da ISMEA sul portale dedicato, seguendo i termini e le modalità che saranno comunicati a breve con un provvedimento ad hoc.