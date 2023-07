Nuova Sabatini: nuove regole per Agricoltura e Pesca

Nuova Sabatini per agricoltura, pesca e acquacoltura: nuove regole e certificazioni ambientali di prodotto per accedere ai contributi maggiorati.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato le regole aggiornate per accedere i contributi della Nuova Sabatini, misura che finanzia gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Nuova Sabatini: le agevolazioni sui Beni Strumentali 27 Febbraio 2023 Con circolare 28277/2023 del 3 luglio, è stata aggiornata la disciplina per le agevolazioni alle imprese nei settori agricoltura, pesca e acquacoltura, in recepimento dei nuovi regolamenti UE (ABER e FIBER), che sostituiscono quelli del 2014.

Aggiornato anche il relativo modulo di domanda, in adeguamento ai nuovi riferimenti di legge.

È stato infine aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo (Allegato 6/C), per accedere a contributi maggiorati per investimenti green.