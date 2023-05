Cinque nuovi programmi di accelerazione Bravo Innovation Hub

Domande fino al 3 luglio per l'accelerazione di 50 startup innovative nell'ambito del bando Bravo Innovation Hub 2023: 20mila euro e servizi dedicati.

Domande aperte per i nuovi percorsi di accelerazione di “Bravo Innovation Hub”, programma del ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato piccole startup con sede operativa in Italia, iscritte al Registro Imprese da non più di 60 mesi .

A bando ci sono cinque percorsi di accelerazione, per i quali saranno selezionate in tutto 50 imprese (10 per ciascuno), a cui andrà anche un contributo di 20mila euro e servizi mirati.

I nuovi programmi di accelerazione

Bravo Innovation Hub è la rete di acceleratori d’impresa di Invitalia dedicato alle imprese più innovative. I cinque programmi di accelerazione avranno luogo presso gli hub tecnologici di Brindisi, Cagliari e Palermo (che lavorano in sinergia con altri acceleratori, università e centri di ricerca).

Tecnologie per Transizione 4.0 a Brindisi : riguarda in generale le soluzioni innovative sul tema della Transizione 4.0. Fra gli ambiti di interesse: sistemi di produzione e di prototipazione capaci di aumentare l’efficienza degli impianti o e dei materiali utilizzati nel processo produttivo (es. manifattura additiva, stampa 3D, robotica, interazioni machine to machine, interfaccia uomo-macchina), sistemi per simulare la progettazione, certificazione, manutenzione e customer service (es. digital twin, realtà virtuale, realtà aumentata), sistemi per la gestione, l’analisi e l’integrazione dei dati prodotti da una smart factory a supporto dei processi decisionali (es. big data e advanced analytics, tool di intelligenza artificiale e machine learning, soluzioni di manutenzione predittiva), sistemi per lo storage e la gestione digitale delle informazioni capaci di elaborare grandi quantità di dati (cloud computing, edge computing), sistemi di cybersecurity che garantiscono la sicurezza delle informazioni e degli impianti (IT e OT Security).

a : riguarda in generale le soluzioni innovative sul tema della Transizione 4.0. Fra gli ambiti di interesse: sistemi di produzione e di prototipazione capaci di aumentare l’efficienza degli impianti o e dei materiali utilizzati nel processo produttivo (es. manifattura additiva, stampa 3D, robotica, interazioni machine to machine, interfaccia uomo-macchina), sistemi per simulare la progettazione, certificazione, manutenzione e customer service (es. digital twin, realtà virtuale, realtà aumentata), sistemi per la gestione, l’analisi e l’integrazione dei dati prodotti da una smart factory a supporto dei processi decisionali (es. big data e advanced analytics, tool di intelligenza artificiale e machine learning, soluzioni di manutenzione predittiva), sistemi per lo storage e la gestione digitale delle informazioni capaci di elaborare grandi quantità di dati (cloud computing, edge computing), sistemi di cybersecurity che garantiscono la sicurezza delle informazioni e degli impianti (IT e OT Security). Turismo, cultura, wellness e sostenibilità a Brindisi : soluzioni innovative e sostenibili in tema turismo e cultura. Fra le richieste specifiche: progetti per incentivare il turismo sostenibile e green, progetti sostenibili per il settore turismo, cultura e wellness, che traggano il loro valore aggiunto dall’utilizzo di tecnologie abilitanti quali Big Data, Advanced Analytics, Artificial Intelligence e Machine Learning, Augmented, Mixed & Virtual Reality, Internet of Things, Robotica, Mobile e Social App, CRM Softwares, Digital Commerce, progetti per la tutela e la fruizione responsabile del patrimonio culturale, dei musei e dei parchi archeologici, soluzioni di accessibilità, per migliorare la customer experience, imprenditori che favoriscano gli interventi di rigenerazione urbana di tipo culturale, sociale, economico e ambientale per migliorare la qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, progetti innovativi e sostenibili per incentivare il turismo enogastronomico, culturale, sportivo, di business, sanitario, religioso o di studio, interventi di rigenerazione urbana di tipo culturale, sociale, economico e ambientale per migliorare la qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

: soluzioni innovative e sostenibili in tema turismo e cultura. Fra le richieste specifiche: progetti per incentivare il turismo sostenibile e green, progetti sostenibili per il settore turismo, cultura e wellness, che traggano il loro valore aggiunto dall’utilizzo di tecnologie abilitanti quali Big Data, Advanced Analytics, Artificial Intelligence e Machine Learning, Augmented, Mixed & Virtual Reality, Internet of Things, Robotica, Mobile e Social App, CRM Softwares, Digital Commerce, progetti per la tutela e la fruizione responsabile del patrimonio culturale, dei musei e dei parchi archeologici, soluzioni di accessibilità, per migliorare la customer experience, imprenditori che favoriscano gli interventi di rigenerazione urbana di tipo culturale, sociale, economico e ambientale per migliorare la qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, progetti innovativi e sostenibili per incentivare il turismo enogastronomico, culturale, sportivo, di business, sanitario, religioso o di studio, interventi di rigenerazione urbana di tipo culturale, sociale, economico e ambientale per migliorare la qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale. New energy, green e clean tech a Palermo : riguarda le soluzioni innovative sul tema dell’energia e delle tecnologie green. Ricerche specifiche: progetti per rendere più efficiente la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione di energia, szioni per il monitoraggio e l’efficientamento dei consumi energetici, idee per migliorare lo smaltimento, il riutilizzo e il riciclo, allungando il ciclo di vita dei prodotti e per diminuire e valorizzare gli scarti in chiave Waste-to-Energy, soluzioni per diminuire le emissioni di CO2, per ridurre la produzione di agenti inquinanti, per la mitigazione del cambiamento climatico, Idee per una gestione sostenibile, integrata e circolare delle risorse naturali, progetti per migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni e minimizzare l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto, progetti di repowering e revamping per sviluppare soluzioni creative che consentano di ottimizzare e rinnovare impianti obsoleti o inquinanti, promuovendo l’uso di fonti di energia rinnovabile e riducendo l’impatto ambientale complessivo, soluzioni che favoriscano la costruzione di abitazioni eco-friendly, energeticamente efficienti e a basso impatto ambientale, promuovendo al contempo il benessere degli abitanti e la riduzione delle emissioni di gas serra.

a : riguarda le soluzioni innovative sul tema dell’energia e delle tecnologie green. Ricerche specifiche: progetti per rendere più efficiente la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione di energia, szioni per il monitoraggio e l’efficientamento dei consumi energetici, idee per migliorare lo smaltimento, il riutilizzo e il riciclo, allungando il ciclo di vita dei prodotti e per diminuire e valorizzare gli scarti in chiave Waste-to-Energy, soluzioni per diminuire le emissioni di CO2, per ridurre la produzione di agenti inquinanti, per la mitigazione del cambiamento climatico, Idee per una gestione sostenibile, integrata e circolare delle risorse naturali, progetti per migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni e minimizzare l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto, progetti di repowering e revamping per sviluppare soluzioni creative che consentano di ottimizzare e rinnovare impianti obsoleti o inquinanti, promuovendo l’uso di fonti di energia rinnovabile e riducendo l’impatto ambientale complessivo, soluzioni che favoriscano la costruzione di abitazioni eco-friendly, energeticamente efficienti e a basso impatto ambientale, promuovendo al contempo il benessere degli abitanti e la riduzione delle emissioni di gas serra. Inclusione, impatto sociale e salute a Palermo : si cercano soluzioni innovative sul tema della salute, dell’innovazione sociale e della qualità della vita. Per esempio: proposte per la trasformazione digitale dei servizi per la salute e per favorire l’accesso alle cure, progetti di telemedicina, dalla diagnostica al monitoraggio a distanza, soluzioni per la digitalizzazione dei servizi per il cittadino, servizi di prossimità in ambito salute e inclusione sociale, soluzioni per promuovere e condurre uno stile di vita sano, salutare e soddisfacente anche dal punto di vista relazionale e culturale, progetti per i servizi di welfare aziendale e territoriale orientati al benessere di chi lavora, soluzioni per favorire un sistema educativo più inclusivo e orientato a favorire l’accesso e il reinserimento nel mondo del lavoro, soluzioni di modelli inclusivi di apprendimento e apprendimento attivo, soluzioni accessibili e inclusive per la costruzione e rafforzamento di nuove competenze attraverso reskilling e upskilling, soluzioni per favorire l’accesso e il reinserimento nel mondo del lavoro di persone fragili e potenzialmente a rischio di discriminazioni, Soluzioni di modelli inclusivi di apprendimento e apprendimento attivo.

a : si cercano soluzioni innovative sul tema della salute, dell’innovazione sociale e della qualità della vita. Per esempio: proposte per la trasformazione digitale dei servizi per la salute e per favorire l’accesso alle cure, progetti di telemedicina, dalla diagnostica al monitoraggio a distanza, soluzioni per la digitalizzazione dei servizi per il cittadino, servizi di prossimità in ambito salute e inclusione sociale, soluzioni per promuovere e condurre uno stile di vita sano, salutare e soddisfacente anche dal punto di vista relazionale e culturale, progetti per i servizi di welfare aziendale e territoriale orientati al benessere di chi lavora, soluzioni per favorire un sistema educativo più inclusivo e orientato a favorire l’accesso e il reinserimento nel mondo del lavoro, soluzioni di modelli inclusivi di apprendimento e apprendimento attivo, soluzioni accessibili e inclusive per la costruzione e rafforzamento di nuove competenze attraverso reskilling e upskilling, soluzioni per favorire l’accesso e il reinserimento nel mondo del lavoro di persone fragili e potenzialmente a rischio di discriminazioni, Soluzioni di modelli inclusivi di apprendimento e apprendimento attivo. Mobilità Green e Smart Cities a Cagliari: si rivolge a soluzioni innovative e sostenibili sul tema della mobilità e dell’ambiente urbano. Fra le aree di interesse: sviluppo di una mobilità pulita e condivisa in ottica di decarbonizzazione, sviluppo di nuovi paradigmi di mobilità urbana e periurbana, improntata ai principi dell’intermodalità, mobility-as-a-service e 15 Minutes City, miglioramento di infrastrutture urbane (tangibili e intangibili) secondo criteri di sostenibilità, guida autonoma, guida remota, smart roads e nuovi veicoli per il trasporto urbano, utilizzo dell’Internet of Things e delle piattaforme analytics volte al monitoraggio urbano, Servizi adattivi rispetto all’analisi real time di dati provenienti da progetti di open gov e/o accessibili in API, anche sfruttando tecnologie emergenti quali 5G, 6G, AI e connessioni satellitari, digitalizzazione e manutenzione dei servizi informatici di amministrazioni pubbliche e private, gestione efficiente dei rifiuti, la difesa e la manutenzione degli spazi verdi in relazione ai contesti urbani e alle specifiche attività produttive, Soluzioni innovative per l’accesso dei cittadini a servizi e beni pubblici in ottica smart cities.

In cosa consiste l’incentivo

Per le imprese selezionate è previsto un contributo e un pacchetto di interventi di consulenza, formazione, training. Nel dettaglio:

grant di 20mila euro;

assesment personalizzato per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento del progetto;

60 ore di mentoring e coaching per lo sviluppo del prodotto/servizio con analisi del modello di business e consulenza su nuove tecnologie, tecniche di comunicazione, marketing e raccolta fondi;

percorso di formazione sulle competenze imprenditoriali e sulle tematiche più rilevanti del settore dalla durata di circa 18 giornate;

spazio di lavoro all’interno del Bravo Innovation HUB di riferimento che diventerà anche un luogo per la sperimentazione e i test delle soluzioni tecnologiche proposte;

benchmark day per ascoltare e confrontarti con testimoni nazionali e internazionali, imprenditori, ricercatori, esperti, specializzati nel settore di interesse;

iniziative di business matching, Open Innovation e partecipazione a importanti fiere di settore;

demo day conclusivo: presentazione dei progetti e degli obiettivi a investitori nazionali e internazionali.

Come si presenta la domanda

Sul portale di Invitalia, ente gestore del progetto, si accede alla procedura di presentazione delle istanze online, per inoltrare le quali serve un indirizzo PEC e una firma digitale.

Con la richiesta di partecipazione, si allegano un pitch di progetto (c’è il formulario online) e una dichiarazione riepilogativa.

Le domande si possono presentare fino alle ore 16:00 del 3 luglio. La valutazione sarà basata su: soluzioni proposte, potenzialità dell’impresa e team imprenditoriale.