Bonus giovani 2023: tutte le agevolazioni disponibili

Tra i Bonus giovani 2023 c'è la Carta Giovani Nazionale ma anche agevolazioni per il lavoro, la famiglia, la cultura e l'intrattenimento: eccole tutte.

Nell’ambito dell’iniziativa Giovani 2030 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il Governo ha raccolto in un portale (giovani2030.it) dedicato a tutte le agevolazioni 2023 per i giovani con residenza in Italia o permesso di soggiorno regolare.

Incentivi e sconti per la formazione, la cultura e l’intrattenimento ma anche strumenti e opportunità di orientamento al lavoro e bandi per aspiranti imprenditori, con una selezione di progetti verificati e autorizzati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Tra le iniziative principali segnaliamo:

Fondo per lo Studio (conosciuto anche come Fondo per il credito ai giovani): eroga finanziamenti fino a 25mila euro a giovani (ma in realtà sono ammessi tutti i soggetti tra 18 e 40 anni con i requisiti di merito e di reddito indicati) meritevoli ma privi di mezzi economici che vogliono seguire un Master, frequentare un corso di Laurea specialistico e di lingua straniera.

(conosciuto anche come Fondo per il credito ai giovani): eroga finanziamenti fino a 25mila euro a giovani (ma in realtà sono ammessi tutti i soggetti tra 18 e 40 anni con i requisiti di merito e di reddito indicati) meritevoli ma privi di mezzi economici che vogliono seguire un Master, frequentare un corso di Laurea specialistico e di lingua straniera. Bandi giovani imprenditori: si tratta dei bandi attivi nel 2023 per l'imprenditoria giovanile, alcuni rinnovati da edizione passate ed altri di nuova istituzione. Cliccando sul link della pagina dedicata, sul portale Giovani 2030, sono riportati tutti i link alle iniziative attive a livello nazionale. e regionale.

Carta Giovani Nazionale: disponibile sulla App IO, è pensata per i giovani da 18 a 35 anni, che possono richiedere la carta e accedere a vantaggi di vario genere, sul costo delle bollette ai viaggi e allo sport, grazie alle iniziative commerciali attivate dai partner dell'iniziativa.

Bonus Cultura: ancora per tutto il 2023 è possibile spendere il proprio bonus cultura da 500 euro sulla piattaforma 18App per comprare libri, biglietti per eventi culturali, mentre dal 2024 sarà sostituita dai due nuovi bonus (ciascuno da 500 euro, cumulabili tra loro) istituiti dalla Manovra, ossia la Carta Cultura Giovani con ISEE fino a 35mila euro e la Carta del Merito con il massimo dei voti alla maturità.

Bonus Mutui Prima Casa under 36: si tratta della garanzia di Stato all'80% della spesa, per un mutuo ipotecario destinato all'acquisto della prima casa, del valore massimo di 250mila euro, destinato a giovani fino a 36 anni non compiuti ed ISEE fino a 40mila euro.