Bonus Ristorazione aggiuntivo: domande dal 7 e il 21 novembre 

Nuovo contributo a fondo perduto per i beneficiari del Bonus Wedding, HoReCa e Ristorazione di giugno: serve però l'autodichiarazione sugli aiuti di Stato.

Pronto il contributo a fondo perduto aggiuntivo per bar e ristoranti che hanno già ottenuto il bonus Wedding/Horeca di giugno: basta inviare una dichiarazione sugli aiuti di Stato ricevuti, da trasmettere per via telematica dal 7 al 21 novembre 2022 tramite procedura web all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

Torna il Bonus Wedding 2022: ecco i nuovi importi e le regole 31 Ottobre 2022 Il contributo “maggiorazione bar/ristoranti” è riservata ai codici Ateco 56.10 (ristorazione, anche da asporto o connessa alle imprese agricole o ancora ambulante e gelaterie e pasticcerie), 56.21 (catering per eventi/banqueting) o 56.30 (bar). Gli stessi di giugno.

L’ulteriore condizione richiesta adesso rispetto al precedente bonus è il rispetto del limite triennale di aiuti di Stato previsto dal regime “de minimis” di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue.

Le regole sono contenute nel provvedimento attuativo dell’incentivo di cui l’articolo 1, comma 17-bis, del DL 152/2021, ossia il bonus aggiuntivo per imprese operanti nella ristorazione, bar e catering già beneficiari del precedente contributo “wedding/Horeca” (articolo 1-ter, comma 1, DL 73/2021). Al documento sono allegati anche il modello di dichiarazione e le istruzioni di compilazione.