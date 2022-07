Bonus Formazione 4.0 2022: firmato il decreto attuativo

Incentivi imprese per la Trasformazione 4.0: dal MiSE in arrivo il nuovo credito d'imposta fino al 70% per la formazione certificata dei lavoratori.

Firmato il decreto attuativo dello Sviluppo Economico che rende operativo il potenziamento delle agevolazioni fiscali per la formazione 4.0. Il provvedimento è stato inviato alla Corte dei Conti ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Competenze 4.0 per la digital transformation nelle PMI: incentivi, benefici e soluzioni 19 Aprile 2022 Si tratta del potenziamento previsto nel Decreto Aiuti, per incentivare la trasformazione tecnologica dei processi produttivi e rispondere ai fabbisogni delle imprese per l’attuazione di programmi nell’ambito del Piano Transizione 4.0.

Per la formazione dei lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato per le PMI in relazione a servizi erogati da soggetti esterni all’impresa e certificati dal MiSE, compresi i centri di competenza ad alta specializzazione e gliEDIH (European Digital Innovation Hubs).

Le attività formative riguarderanno i settori: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Tra aliquote nuove o confermate, ecco il quadro di applicazione:

al 70% delle spese ammissibili nel limite annuale di 300.000 euro per le piccole imprese ;

delle spese ammissibili nel limite annuale di 300.000 euro per le ; al 50 % delle spese ammissibili nel limite annuale di 250.000 euro per le medie imprese .

delle spese ammissibili nel limite annuale di 250.000 euro per le . al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le grandi imprese.

Il contributo è erogato alla certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e di consolidamento delle competenze professionali 4.0.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, né alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir). Il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese di formazione.