FEI e Banca Sistema sostengono i finanziamenti delle PMI

Nuove risorse per concedere finanziamenti a tasso zero per la liquidità di PMI e liberi professionisti attivi in Lazio: domande dal 25 gennaio.

Accesso al Credito Facilitare l’accesso al credito per le PMI: si può e si deve Finanziamento Semplice prorogato fino al 31 marzo, accesso al credito per le PMI in pochi click con Finanza.tech: fino a 800mila euro in 15 giorni.

Accesso al Credito Credito alle imprese: l’ABI chiede al Governo un nuovo Decreto Liquidità Misure per il credito delle imprese: le richieste del sistema bancario italiano e le risposte di Governo in Manovra e non solo per finanziare le PMI.

Accesso al Credito Moda: sostegno e finanziamenti per la ripresa Accordo tra Intesa Sanpaolo e Sistema Moda Italia per finanziare e rilanciare le imprese della filiera: credito, consulenza e garanzie.

Veneto Microcredito PMI: nuove risorse per la liquidità Aumentano le risorse messe a disposizione dalla Regione Veneto per supportare le imprese colpite dall’emergenza Covid.