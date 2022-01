Aiuti Covid alle imprese, via libera UE fino al 30 giugno

Piano italiano di aiuti anti-Covid alle imprese rinforzato e prorogato fino a giugno 2022, con massimali più alti per singola impresa: via libera UE.

Nuovo via libera europeo agli aiuti anti Covid per le imprese: la commissione di Bruxelles ha prorogato fino al 30 giugno il programma italiano di agevolazioni (2,5 miliardi di euro) a favore del sistema produttivo. In tutto, si arriva quindi a 15 miliardi di euro dai precedenti 12,5 mld. Oltre all’incremento delle risorse è previsto anche un aumento degli importi per ogni singolo beneficiario.

Il parere UE sugli aiuti italiani

Decreto Covid: nuovi ristori per le attività penalizzate 19 Gennaio 2022 Il parere positivo della Commissione Europea serviva a certificare che le norme attuate in Italia sono compatibili con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato:

Il piano, così come è stato modificato, rimane necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a una seria criticità nell’economia di uno Stato membro, combattere la crisi sanitaria, e contribuire a far fronte alle comuni necessità produttive europee nell’attuale emergenza.

Importi degli aiuti concessi

In base all’ultima modifica del Quadro temporaneo UE (Eu Temporary Framework) sugli aiuti di Stato, i massimali sono così calibrati:

aiuti di importo limitato: da 1,8 a 2,3 milioni di euro;

imprese della pesca e acquacoltura: limite di 345mila euro;

produzione primaria di prodotti agricoli: limite di 290mila euro;

Sostegno ai costi fissi non coperti dalle entrate: massimale salito da 10 a 12 milioni di euro.