FedEx premia le PMI con finanziamenti a fondo perduto

Il concorso FedEx per le PMI che premia le imprese europee con premi e finanzianti per la crescita del business.

FedEx lancia il bando “FedEx per le PMI” in Europa, iniziativa che coinvolge le piccole e medie imprese attive nel vecchio continente contribuendo alla loro crescita e allo sviluppo imprenditoriale. Il contest assegnerà complessivamente 250mila euro di finanziamenti a fondo perduto, suddivisi in diversi premi. Il concorso si rivolge alle PMI con sede in 16 Paesi e consiste in un’unica selezione aperta alle imprese con un massimo di 50 dipendenti che operano in Italia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Regno Unito.

Premio 2031, bandi al via per startup e imprese innovative 21 Settembre 2021

Saranno selezionate quindici imprese finaliste, tra cui verrà decretata la vincitrice del primo premio del valore di 50mila euro. Sono previsti anche tre premi da 15mila euro assegnati dalla giuria (Digital Excellence, Sustainability Champion e Innovation Mastermind), mentre sarà il pubblico a scegliere, tra le aziende non finaliste, la vincitrice del People’s Choice Award nel proprio paese.

Gestire una PMI è già complesso nei momenti migliori, ma gli ultimi 18 mesi hanno costretto queste aziende ad adattarsi per poter sopravvivere – ha commentato Helena Jansson, SVP Finance International di FedEx Express. – Attraverso il Bando di Concorso “FedEx per le PMI” desideriamo sostenere le nostre piccole imprese, aiutarle a realizzare i loro sogni e a scrivere il prossimo capitolo della loro storia.

Per partecipare al concorso non è necessario avere un codice cliente attivo presso FedEx Express. È sufficiente rispondere a quattro domande relative all’attività di impresa e ai progetti futuri. Le candidature possono essere presentate entro il 20 ottobre 2021. I 15 finalisti saranno annunciati il 17 novembre 2021, mentre i vincitori saranno resi noti il 26 gennaio 2022. Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito dedicato.