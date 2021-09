Incentivi Lazio: Voucher Impresa 4.0 e Diagnosi Digitale

Due nuovi avvisi finanziati da Regione Lazio e Camera di Commercio per la digitalizzazione delle imprese locali: bandi, link di domanda e scadenze.

Con due avvisi finanziati dalla Regione Lazio e dalla Camera di Commercio di Roma, prende il via il vasto programma di incentivi volti a favorire la digitalizzazione delle imprese locali. L’obiettivo è sia promuovere la sicurezza sia incentivare l’innovazione digitale delle MPMI, agevolando analisi accurate dei fabbisogni e sostenendo gli investimenti. I due bandi mettono a disposizione del sistema imprenditoriale complessivamente 12,5 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro della Regione Lazio e 2,5 della Camera di Commercio di Roma. Sono mirati a sostenere gli investimenti delle MPMI in tecnologie e formazione in grado di accelerare lo sviluppo in chiave innovativa, digitale e sostenibile, supportando le imprese nell’acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie necessità digitali.

Voucher Digitali Impresa 4.0 anno 2021

Il bando “Voucher Digitali Impresa 4.0 anno 2021” incentiva gli investimenti sostenuti dalle MPMI di tutti i settori economici per l’adozione di tecnologie e strumenti digitali. Si rivolge alle aziende con fabbisogni di digitalizzazione facilmente identificabili da soddisfare rapidamente. I voucher per l’acquisto di beni e servizi per la transizione digitale avranno un valore massimo di 10.000 euro. Il contributo è a fondo perduto e pari al 70% degli investimenti, che possono riguardare l’acquisto di servizi e hardware per introdurre soluzioni di robotica, IoT, intelligenza artificiale, Big Data, ottimizzazione della supply chain ma anche sistemi di e-commerce, smart working, connettività, cyber sicurezza, negozi e esercizi pubblici 4.0. L’avviso a sportello resterà aperto da lunedì 13 settembre a venerdì 15 ottobre.

Voucher Diagnosi Digitale

Voucher per diagnosi digitali alle MPMI del Lazio 10 Agosto 2021 Il bando “Voucher Diagnosi Digitale” permette alle MPMI di ottenere, da parte di soggetti specializzati e indipendenti, un’analisi personalizzata dei loro fabbisogni digitali. Si rivolge a imprese con fabbisogni di innovazione digitale che richiedono una riorganizzazione complessiva dei processi aziendali. Il contributo a fondo perduto non supera il 70% dei costi ammissibili, pari a 15.000 euro per ogni impresa per ottenere un’approfondita valutazione del grado di maturazione dell’azienda sotto il profilo della digitalizzazione. È possibile compilare le domande sulla piattaforma GeCoWEB Plus a partire dal 7 settembre.

Il bando “Voucher Digitali Impresa 4.0 anno 2021” sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, mentre il bando “Voucher Diagnosi Digitale” è pubblicato sul sito di Lazio Europa.