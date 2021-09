E-Women Lab: imprenditrici a scuola di e-commerce

Aggiornamento professionale sull'e-commerce per 40 imprenditrici: al via il progetto di empowerment femminile E-Women Lab.

Imprese femminili, PNRR e leve di crescita 12 Luglio 2021 Con l’obiettivo di favorire la conquista della parità di genere entro il 2030 e supportare l’imprenditorialità femminile e la presenza di donne in settori STEM, prende il via in Italia il progetto E-Women Lab promosso da e-Bay Italia e Dintec (Agenzia delle Camere di Commercio specializzata sui temi dell’innovazione e del digitale). Protagoniste dell’iniziativa sono 40 imprenditrici, che potranno contare su supporto e aiuto per realizzare un percorso di qualificazione e aggiornamento professionale sul tema dell’e-commerce, beneficiando anche di assistenza tecnica per l’apertura di un negozio virtuale su e-Bay.

Il progetto si rivolge alle micro, piccole e medie imprese femminili e si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dai PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio, in collaborazione con la rete dei comitati per l’imprenditoria femminile e Sicamera. Le imprenditrici potranno misurare le loro competenze digitali attraverso lo strumento Digital Skill Voyager, il test on-line dei PID che sarà un punto di partenza per valutare le candidature.

Il programma formativo si svolgerà solo online e sarà basato sulla frequenza di 15 ore di corso obbligatorie, alle quali potranno essere aggiunte ulteriori 10 ore facoltative di approfondimento. In occasione delle settimane dedicate al Black Friday e Cyber Monday, previste dal 22 novembre al 5 dicembre 2021, per le imprenditrici partecipanti sarà possibile realizzare un project work per applicare i metodi e la strategia di vendita oggetto della formazione. I tre migliori progetti saranno valutati da eBay e Dintec. Il termine per l’adesione all’iniziativa è il 10 settembre 2021, come illustrato sul portale ufficiale di Dintec.