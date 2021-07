Top of the PID 2021: premi alle imprese innovative

La rete dei Punti Impresa Digitale (PID) premia le imprese che hanno saputo innovare prodotti e processi grazie alle tecnologie digitali.

Punti Impresa Digitale per PMI che guardano al futuro 12 Aprile 2021 Sono aperte le candidature per r il premio “Top of the PID 2021” indetto ogni anno dai Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di Commercio. L’iniziativa si basa sulla selezione dei progetti promossi dalle imprese che hanno saputo innovare i prodotti o i modelli di business, utilizzando le tecnologie digitali.

L’edizione 2021, in particolare, è mirata a valorizzare i progetti innovativi che possono supportare le imprese nella ripartenza post pandemia, incentivando la trasformazione digitale e la transizione ecologica. I progetti di innovazione digitale premiati devono fare riferimento ai seguenti ambiti:

Sostenibilità : soluzioni per favorire la transizione verso modelli produttivi più sostenibili a beneficio dell’impatto ambientale ed ecologico;

: soluzioni per favorire la transizione verso modelli produttivi più sostenibili a beneficio dell’impatto ambientale ed ecologico; Sociale : progetti che contribuiscono al miglioramento della salute dei cittadini e/o della vita nelle città, incentivando l’inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e la parità di genere;

: progetti che contribuiscono al miglioramento della salute dei cittadini e/o della vita nelle città, incentivando l’inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e la parità di genere; Manifattura Intelligente e Avanzata : soluzioni volte a garantire, attraverso le tecnologie 4.0, la continuità operativa e la ripartenza economica nelle fabbriche, in ambito artigianale e industriale;

: soluzioni volte a garantire, attraverso le tecnologie 4.0, la continuità operativa e la ripartenza economica nelle fabbriche, in ambito artigianale e industriale; Servizi, Commercio e Turismo : soluzioni digitali per favorire l’erogazione dei servizi a distanza, e-commerce, delivery, gestione del turismo nella fase post emergenziale;

: soluzioni digitali per favorire l’erogazione dei servizi a distanza, e-commerce, delivery, gestione del turismo nella fase post emergenziale; Nuovi modelli di business 4.0: ri-progettazione di attività e/o di processi produttivi e/o di modelli organizzativi favorendo la ripartenza economica.

Le candidature devono essere presentate entro il 3 settembre 2021.