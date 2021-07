Boost Your Ideas: Call per innovatori

Al via la terza Call del progetto Boost Your Ideas promosso dalla Regione Lazio per lanciare soluzioni e servizi innovativi.

Aperta la terza finestra della Call di Boost Your Ideas, iniziativa promossa dalla Regione Lazio per selezionare progetti per il lancio di soluzioni innovative, prodotti, servizi e modelli di business che possano soddisfare i nuovi bisogni scaturiti dall’emergenza Covid. La Call è aperta fino al 15 settembre 2021 e possono partecipare alla selezione le startup e micro, piccole e medie imprese (MPMI), i team informali formati da almeno tre persone fisiche, gli spin-off di dipartimenti e Istituti di Università e Centri di Ricerca.

In palio l’avvio di un percorso di accelerazione e mentorship nella rete degli Spazi Attivi di Lazio Innova, grazie anche al supporto di importanti partner. Per i team che completeranno il percorso sarà possibile vincere: dieci premi da 5mila euro e un percorso di formazione per lo sviluppo di progetto, più un premio da 20mila euro oltre a servizi di accompagnamento per l’ingresso nel mercato.

PMI Lazio: bando K&ISS per la trasformazione digitale 21 Giugno 2021

Per quanto riguarda la seconda Call, in Lazio ha portato alla selezione di 12 progetti vincitori su 43 finalisti. I premi saranno assegnati nel corso di un evento dedicato. Possono candidarsi anche coloro che hanno già presentato un’idea progettuale durante le prime Call, non avendo beneficiato del percorso di mentorship: in questo caso è necessario implementare la proposta in modo da avere maggiori possibilità.

Le candidature possono essere inviate attraverso la piattaforma ufficiale dell’iniziativa, compilando il form online.