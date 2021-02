Boost Your Ideas: call per startup in Lazio

Parte la seconda finestra del progetto Boost your Ideas promosso dalla Regione Lazio per lanciare idee e soluzioni volte a favorire la ripresa post Covid.

Prende il via la seconda call Boost your Ideas promossa dalla Regione Lazio per favorire la nascita di nuovi progetti e soluzioni per affrontare il futuro dopo l’emergenza Covid-19. La Regione chiama a raccolta innovatori e startup, invitati a presentare idee innovative che potranno contare sul sostegno di partner qualificati.

Il progetto si basa sullo scouting di soluzioni innovative per il riposizionamento competitivo del Lazio, riservando un percorso di mentorship per una rosa di 45 semifinalisti che potranno competere per ottenere premi sotto forma di servizi e contributi in denaro (dieci premi da € 5.000 e 2 premi da € 20.000). La call è destinata a:

startup e micro, piccole e medie imprese (MPMI);

team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità;

spin-off di dipartimenti e Istituti di Università e Centri di Ricerca.

Le proposte devono essere inerenti ad alcune tematiche chiave: sostenibilità e resilienza, digitalizzazione, cultura, turismo e life style, semplificazione nella PA, valorizzazione dei risultati di ricerca e innovazione, fragilità sociali, ripresa del lavoro, logistica e distribuzione.

Le idee possono essere presentate entro il 15 marzo 2021. La prima call di Boost Your Ideas si è chiusa il 13 ottobre 2020, mentre una terza finestra del progetto è in programma dal 28 giugno 2021 al 9 agosto 2021. Sono anche previsti webinar ad hoc promossi dai partner del progetto.