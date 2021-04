Lazio: contributi MPMI aree industriali

Nuovo avviso promosso dalla regione per sostenere le MPMI insediate nelle Aree di Sviluppo Industriale o legate ai Consorzi Asi.

Ristori Lazio: nuovo bando anti Covid da 30 milioni di euro 6 Aprile 2021 La Regione Lazio stanzia nuove risorse a sostegno delle MPMI insediate nelle Aree di Sviluppo Industriale del territorio, fortemente penalizzate a causa della pandemia da Covid-19. Il bando, che sarà pubblicato entro il mese di aprile 2021, si basa sullo stanziamento di 6 milioni di euro e sulla pubblicazione di un avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI, sia insediate nelle Aree di Sviluppo Industriale del Lazio sia legate ai servizi erogati dai Consorzi Asi.

I contributi corrispondono agli oneri consortili versati o da versare per l’anno 2020 da parte delle aziende, importi non superiori a 15.000 euro (è necessario essere in possesso della certificazione da parte del Consorzio di appartenenza degli oneri dovuti per il 2020). Il bando sarà gestito dalla società in house regionale Lazio Crea.