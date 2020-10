Bravo Innovation Hub: acceleratore d’impresa al Sud

CNA Roma promuove un incontro online gratuito per informare su normativa, aspetti fiscali e soluzioni finanziarie legate all’Ecobonus 110%.

Facebook apre le candidature per il programma di sovvenzioni dedicato alle PMI: contributi e crediti pubblicitari per favorire la ripresa post Covid.

Lazio Magic Wand: accelerazione startup in Lazio Il nuovo programma di accelerazione per le startup con idee innovative per incentivare il cambiamento verso l’economia circolare.

Veneto PMI turistico-ricettive: incentivi al digitale Bando per promuovere investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico attraverso la concessione di incentivi alle PMI.

Microcredito Yes I startup: formazione per l’avvio di impresa Corso di formazione online gratuito per aspiranti imprenditori under 30: focus sul Business Plan e sull’accesso ai finanziamenti in microcredito.

Veneto Fashion Designer: formazione e lavoro Al via la Style Academy promossa da Umana e Calzedonia per formare giovani fashion designer: possibilità di ingresso in azienda dal 2021.