Marchi e Brevetti: riapertura bandi PMI

Il MiSE annuncia la riapertura dei Bandi Marchi, Disegni e Brevetti: i termini per la presentazione delle domande e i nuovi stanziamenti.

Riaprono i Bandi Marchi, brevetti e disegni, a partire da settembre il MiSE renderà disponibili nuove risorse per dare una spinta alla competitività delle PMI attraverso la valorizzazione di asset immateriali, come brevetti, marchi e disegni per un totale di 43 milioni di euro.

Nel darne annuncio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha anche reso noto che è stata anticipata la riapertura dei Bandi che erano stati chiusi per esaurimento delle risorse, visto il grande riscontro avuto dalle aziende.

Le adesioni ai tre Bandi che da sempre suscitano molto interesse da parte degli imprenditori potranno essere presentate da parte delle piccole e medie imprese a partire dai mesi di settembre e ottobre 2020. Vediamo in dettaglio quando verranno riaperti i termini per l’invio delle domande per ciascun Bando.

Marchi+3, Disegni+4, Brevetti+: riapertura Bandi

Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+ rappresentano tre possibilità distinte di promuovere la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e disegni.

Riportiamo di seguito i termini di presentazione delle domande 2020 per ciascun Bando e le relative risorse disponibili:

dal 30 settembre per il bando Marchi+3 , per il quale sono stati stanziati ulteriori 4 milioni di euro ;

per il bando , per il quale sono stati stanziati ulteriori ; dal 14 ottobre per il bando Disegni+4 , che ha una dotazione di ulteriori 14 milioni di euro ;

per il bando , che ha una dotazione di ulteriori ; dal 21 ottobre per il bando Brevetti+, che può contare su ulteriori 25 milioni di euro.