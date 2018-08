Imprenditoria hi-tech con Start Cup Toscana

È aperta l’edizione 2018 della Start Cup Toscana: sostegno e premi alle migliori idee imprenditoriali a elevato contenuto tecnologico.

Incentivi imprenditoria Ultra NEET 4 luglio 2018 Premiare le migliori idee imprenditoriali a elevato contenuto tecnologico provenienti dal mondo della ricerca: questo l’obiettivo primario di Start Cup Toscana, competizione volta a consentire la trasformazione di un progetto in impresa grazie alla concessione di supporto, formazione, assistenza nella redazione del business plan e premi in denaro.

Start Cup Toscana 2018, promossa dall’Università di Firenze in collaborazione con altri atenei regionali e non, vanta anche il supporto finanziario della Regione Toscana e rappresenta la fase regionale del PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione.

Destinatari

Possono partecipare alla competizione tutti i soggetti che aspirano a costituire un’impresa o promotori di un’attività imprenditoriale nata dopo il 1° gennaio 2018, oppure fondata nel 2017 ma con inizio di attività dichiarato dopo il 1° gennaio 2018 o non ancora dichiarato.

Premi

I migliori piani d’impresa saranno coinvolti in prima linea durante l’evento finale della Start Cup Toscana 2018, in programma il 30 ottobre 2018 presso l’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze. Sarà la Giuria a decretare i vincitori del concorso, integrando la valutazione del business plan precedentemente visionata con la valutazione dell’esposizione orale dei progetti. Sono previsti premi in denaro e la partecipazione di diritto al “Premio Nazionale per l’Innovazione”, in programma a Verona il 29 e 30 novembre 2018.

Domande

Per partecipare alla competizione è necessario inviare le domande entro il 1 ottobre 2018.