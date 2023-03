Le nuove professioni del Metaverso

Ecco le 7 professioni destinate ad acquisire importanza per le aziende che scelgono di investire sul Metaverso.

Il Metaverso rappresenta il futuro non troppo lontano di Internet, uno spazio virtuale e tridimensionale che permetterà di interagire, muoversi e condividere attraverso avatar e vivendo un’esperienza del tutto nuova, non lontana dalla realtà.

Alla luce di questo scenario si apriranno nuove frontiere professionali, portando allo sviluppo di ruoli innovativi e specializzati. Randstad Professionals ha individuato 7 professioni destinate ad acquisire sempre maggiore importanza per le aziende che scelgono di investire sul Metaverso, attivando nuovi modelli di business digitali.

Network Engineering : è lo specialista nella gestione delle reti aziendali e dei flussi di dati;

: è lo specialista nella gestione delle reti aziendali e dei flussi di dati; Cybersecurity Specialist : chiamato a tutelare la sicurezza informatica messa a rischio anche nel mondo del Metaverso;

: chiamato a tutelare la sicurezza informatica messa a rischio anche nel mondo del Metaverso; Blockchain Specialist : figura specializzata sulla blockchain, alla base dell’economia del Metaverso;

: figura specializzata sulla blockchain, alla base dell’economia del Metaverso; Virtual Reality Designer : impegnato a creare mondi digitali immersivi per interagire attraverso i vari tool 3D, quali Virtual Reality, realtà aumentata, immersione, ologrammi;

: impegnato a creare mondi digitali immersivi per interagire attraverso i vari tool 3D, quali Virtual Reality, realtà aumentata, immersione, ologrammi; Innovation Manager : professionista a supporto della trasformazione digitale che dovrà specializzarsi nel settore del Metaverso;

: professionista a supporto della trasformazione digitale che dovrà specializzarsi nel settore del Metaverso; Crypto Artist : artista crittografico chiamato a realizzare opere digitali, utilizzando la tecnologia NFT tramite computer e software specifici;

: artista crittografico chiamato a realizzare opere digitali, utilizzando la tecnologia NFT tramite computer e software specifici; Head Of Metaverse: il vero esperto del Metaverso e di tutto l’ecosistema del web3.

Metaverso per Startup e PMI: fare business in 3D 8 Novembre 2022 Di certo il Metaverso apre nuove opportunità professionali ma richiede anche nuove conoscenze, ha commentato Jessica Montinaro, Team Manager di Randstad Professionals: in questo ambito saranno richieste figure con competenze tecniche e informatiche specifiche e le imprese più lungimiranti dovranno integrarle per essere sempre più competitive sul mercato, tenendosi al passo con la trasformazione digitale.