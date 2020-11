Operazione Risorgimento Digitale per le PMI: il calendario dei nuovi corsi

Webinar e Master Class di TIM guidano Consumatori, Professionisti e PMI nel processo di trasformazione digitale: il calendario dei prossimi corsi e i focus principali.

Ai nastri di partenza il nuovo ciclo di Master Class nell’ambito dell’iniziativa “Operazione Risorgimento Digitale” che, attraverso il consueto format di quattro lezioni live e a numero chiuso, permette di apprendere direttamente dagli esperti di settore come attuare con successo un percorso di trasformazione in chiave digital per la propria impresa o professione.

Il prossimo ciclo di lezioni consta di cinque percorsi formativi che, a partire da lunedì 9 novembre fino a venerdì 4 dicembre (in videoconferenza a partire dalle 14:30, previa registrazione gratuita), si focalizzano su Big Data, realtà aumentata e virtuale, turismo e mondo del lavoro nell’era digitale.

Le Master Class

Organizzate in collaborazione con partner del calibro di Cisco, NTT DATA, Engineering ed Olivetti, Ericsson, le Master Class di TIM hanno l’obiettivo di fornire a professionisti e imprenditori tutti gli strumenti teorici e pratici per accelerare la trasformazione digitale del proprio business, interagendo con il docente in tempo reale tramite chat.

L’iniziativa è nata nel periodo di lockdown, finalizzata a veicolare contenuti di particolare rilievo e utilità in ambito digital/tech. Si tratta dunque di momenti di approfondimento e confronto con i protagonisti del cambiamento, il cui punto di vista è in grado di fornire preziosi spunti di riflessione per la crescita del business in un contesto in forte evoluzione come quello attuale.

Il programma

Cisco: Verso l’eccellenza digitale . ICT protagonista del cambiamento socio-economico: la rete, il cloud, la protezione di individui e investimenti, le nuove modalità di lavoro. Dal 9 novembre e per i tre successivi lunedì (16 novembre, 23 novembre e 30 novembre).

. ICT protagonista del cambiamento socio-economico: la rete, il cloud, la protezione di individui e investimenti, le nuove modalità di lavoro. Dal 9 novembre e per i tre successivi lunedì (16 novembre, 23 novembre e 30 novembre). NTT DATA: E-commerce . Competenze di base per le PMI che vogliono cogliere le opportunità del commercio elettronico, ancor più attuali nell’era post-Covid, guardando agli scenari presenti e soprattutto a quelli futuri. Dal 10 novembre e per i successivi tre martedì (17 novembre, 24 novembre e 1 dicembre).

. Competenze di base per le PMI che vogliono cogliere le opportunità del commercio elettronico, ancor più attuali nell’era post-Covid, guardando agli scenari presenti e soprattutto a quelli futuri. Dal 10 novembre e per i successivi tre martedì (17 novembre, 24 novembre e 1 dicembre). Engineering​: Cybersecurity . Focus su scenario attuale, stato dell’arte degli attacchi informatici e contromisure più adeguate,​ indicazioni per una corretta cultura della Cybersecurity aziendale e per la protezione in tempo reale attraverso un servizio SOC (Security Operation Center).​ Dall’11 novembre e per i successivi tre mercoledì (18 novembre, 25 novembre e 2 dicembre).

. Focus su scenario attuale, stato dell’arte degli attacchi informatici e contromisure più adeguate,​ indicazioni per una corretta cultura della Cybersecurity aziendale e per la protezione in tempo reale attraverso un servizio SOC (Security Operation Center).​ Dall’11 novembre e per i successivi tre mercoledì (18 novembre, 25 novembre e 2 dicembre). Olivetti: Smart Retail . Evoluzione del Retail grazie alle nuove tecnologie, nuove aspettative ed esigenze di mercato, concorrenza di competitor provenienti da ambiti diversi da quelli tradizionali, cosa aspettarsi nei prossimi anni e come la digital transformation potrà fornire un valido aiuto. ​Dal 12 novembre e per i tre successivi giovedì (19 novembre, 26 novembre e 3 dicembre).

. Evoluzione del Retail grazie alle nuove tecnologie, nuove aspettative ed esigenze di mercato, concorrenza di competitor provenienti da ambiti diversi da quelli tradizionali, cosa aspettarsi nei prossimi anni e come la digital transformation potrà fornire un valido aiuto. ​Dal 12 novembre e per i tre successivi giovedì (19 novembre, 26 novembre e 3 dicembre). ​Ericsson: IoT e scenario 5G​. Panoramica sull’architettura e sulle maggiori applicazioni del 5G sul mercato, con esempi pratici su operatori, servizi e terminali di punta, casi d’uso per utenti consumer e per i principali settori industriali, con particolare focus sui nuovi modelli di business abilitati dal 5G. Dal 13 novembre e per i tre successivi venerdì (20 novembre, 27 novembre e 4 dicembre).

Per saperne di più e iscriverti clicca qui.

I Webinar

Al via anche i webinar gratuiti rivolti ai cittadini, organizzati con alcune Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori e U.Di.Con.) per un uso consapevole e sicuro di Internet, al fine di trarre tutti i vantaggi del digitale scongiurando i più comuni rischi online: strumenti digitali per la gestione del denaro, acquisti online, nuove modalità di accesso a informazioni, prodotti e servizi.

I nuovi corsi di formazione partono a novembre. Ampio spazio sarà dedicata all’accesso online ai servizi della Pubblica Amministrazione, per la fruizione di diritti e servizi digitali in relazione a pratiche sanitarie, previdenziali o contributive, grazie ai servizi telematici dell’Agenzia per l’Italia Digitale e agli strumenti SPID e PagoPA. In programma anche webinar rivolti alle famiglie – per la promozione di un uso consapevole del web e dei vari device da parte dei figli – e sugli strumenti per non cadere nella rete delle fake news, evitando di alimentare la circolazione di notizie infondate diffuse senza controllo.

Per saperne di più e iscriverti clicca qui.