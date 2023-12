Bonus Internet 2024, Voucher Famiglie da 100 euro su domanda: per chi

Bonus Internet 2024 da 100 euro, nuovo voucher per incentivare la domanda di connettività in banda ultra-larga delle famiglie: come ottenere lo sconto.

Aperta la nuova consultazione pubblica per raccogliere pareri sullo schema del nuovo Bonus Internet 2024 destinato alla famiglie per la fibra in casa: gli operatori del settore hanno tempo fino all’11 gennaio 2024 per esprimere la loro opinione, poi si entrerà nel merito della definizione dei requisiti e delle regole di domanda.

Lo sblocco dei fondi è dovuto al via libera della Commissione Europea. Prevedibilmente, lo sportello per le domande sarà attivato entro la metà dell’anno.

Spieghiamo dunque in cosa consiste il nuovo sconto – nell’ambito della seconda fase del “Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultralarga delle famiglie” – per chi è pensato, quali sono i riferimenti di legge e quando si potrà fare domanda.

Bonus Internet 2024: a chi spetta?

Il nuovo Bonus Internet 2024 spetta alle famiglie ma replicherà solo in parte lo sconto già previsto negli anni scorsi, utilizzando il nuovo plafond di risorse a disposizione (400 milioni di euro) distribuito su base regionale, con l’80% destinato al Sud (il voucher è infatti coperto dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione).

Si tratterà di una cifra ben inferiore rispetto ai 300 euro del Bonus Internet del 2022 (di cui al Piano Banda Larga Fase 1). La riduzione del Bonus Internet 2024 è pensata per allargare la platea dei beneficiari e permettere a più famiglie di accedere ai fondi.

Non dovrebbero essere invece previsti né requisiti ISEE né soglie di reddito per l’accesso al voucher, ma ci sono altre restrizioni legate all’attuale presenza di altri servizi di connettività a banda larga in casa.

Bonus Internet 2024: chi può richiedere il voucher?

A richiedere il nuovo voucher possono essere i cittadini privati, che potranno ottenere lo sconto da 100 euro solo dopo aver fatto domanda, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Il Bonus Internet è gestito da Infratel (società in house partecipata dal Mimit). I dettagli sulle modalità di presentazione della domanda saranno resi noti nelle prossime settimane, al termine della consultazione.

A poter fare domanda per il voucher Internet da 100 euro nel corso del 2024 possono essere le famiglie senza servizio di connettività o con una velocità di download inferiore a 30 Mbit/s.

L’intervento, a favore delle famiglie, prevede l’erogazione di un voucher pari a 100€ sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione (ove presente) e sull’importo dei canoni di erogazione del servizio, compresa la fornitura dei relativi apparati elettronici (CPE), per un periodo fino a 24 mesi.

Dunque, ad essere interessati dalla riduzione di costo saranno essenzialmente i costi di installazione ed il canone del servizio (modem compreso), per un periodo massimo di 24 mesi (il voucher potrà essere trasferito in caso di cambio di abbonamento).

Il Bonus Internet spetta a chi ha già Internet?

Sì, ma con delle limitazioni: sono esclusi gli utenti che già hanno un servizio a banda larga ultraveloce di almeno 30 Mbit/s:

Potranno richiedere il contributo voucher le famiglie che non dispongono di alcun servizio di connettività o che dispongono di un servizio con velocità di download inferiore a 30 Mbit/s, per richiedere l’attivazione di un abbonamento ad almeno 300 Mbit/s in download.

Rispetto alle nuove attivazioni, almeno in base alla consultazione da approvarsi, solo le famiglie senza connessione negli ultimi 6 mesi potranno accedere alla misura.

L’obiettivo finale è quello di aumentare il numero di famiglie che usano servizi digitali ad alta velocità.

Si può ottenere il Bonus Internet per la seconda casa?

Per i dettagli operativi è necessario attendere l’esito della consultazione Infratel con gli operatori, al termine del quale saranno definiti criteri, termini e modalità di richiesta del Bonus Internet 2024 alle Famiglie: se si replicheranno le regole 2022, il Voucher per la connettività a banda ultra-larga non sarà legato alla residenza ma comunque spetterà un solo voucher a famiglia.

Bonus Internet 100 euro: come utilizzarlo?

Il Bonus Internet 100 euro sarà erogato in forma di sconto sul costo di attivazione e sull’importo dell’abbonamento mensile ai servizi di banda ultra-larga, compresa la fornitura del modem, erogato direttamente in fase di attivazione dei servizi di connettività per le utenze domestiche, come sconto sul prezzo di acquisto.

C’è una scadenza per il Bonus Internet 100 euro?

Il Bonus Internet 2024 sarà concesso fino ad esaurimento fondi (400 milioni).