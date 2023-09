Chat GPT Enterprise: assistente AI per le imprese

OpenAI lancia a versione più potente di ChatGPT, pensata per potenziare la produttività e ottimizzare i processi aziendali.

L’Intelligenza Artificiale può realmente migliorare ogni aspetto della vita, anche in ambito lavorativo. Ne è pienamente consapevole OpenAI, che ha da poco lanciato la risorsa ChatGPT Enterprise.

L’obiettivo di OpenAI è quello di mettere a disposizione dei vertici aziendali uno strumento semplice e sicuro per potenziare la produttività e ottimizzare i processi, creando comunicazioni chiare e velocizzando l’attività di codifica, sfruttando tutte le potenzialità della AI.

Dal lancio di ChatGPT abbiamo visto i team adottarlo in più dell’80% delle aziende Fortune 500.

L’obiettivo è quello di fornire loro uno strumento sicuro, versatile e personalizzabile, per migliorare la produttività senza mettere a rischio dati sensibili.

ChatGPT Enterprise garantisce infatti sicurezza e privacy, è conforme a SOC 2 e tutte le conversazioni sono crittografate in transito e in stand-by.

La nuova console di amministrazione, inoltre, permette di gestire agevolmente i membri del team in modo collettivo offrendo anche verifica del dominio, SSO, accesso GPT-4 illimitato, dashboard di analisi per informazioni dettagliate sull’utilizzo e numerose opzioni di personalizzazione.

ChatGPT Enterprise potrà avere accesso illimitato a GPT-4 ed elaborare input più lunghi fino a quattro volte rispetto alla versione precedente.

OpenAI ha spiegato che il prezzo applicato alle imprese dipende dalle necessità di ciascuna e quindi è personalizzato.