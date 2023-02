Scegliere o migrare all'ultima release di Microsoft Dynamics 365 Business Central: un evento NAV-lab in Microsoft House - Milano, dedicato ai vantaggi dell'ERP in Cloud.

Semplificare e supportare la gestione aziendale, automatizzando i processi e agevolando la collaborazione adattandosi al meglio ai cambiamenti: questo è l’obiettivo primario di Microsoft Dynamics 365 Business Central, il sistema di pianificazione delle risorse completo e intuitivo progettato per andare incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese.

Per le PMI che scelgono Microsoft Dynamics 365 Business Central come software ERP, infatti, uniformare e accentrare i processi aziendali per ottimizzare tempi e costi rappresenta una priorità fondamentale, soprattutto nell’ottica di ottenere una visione dell’impresa esaustiva e aggiornata in tempo reale.

Ma quali sono i benefici generati dal passaggio a un sistema informativo aziendale di seconda generazione? Qual è l’impatto tecnologico conseguente alla migrazione verso Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Perché cambiare software gestionale

Cogliere tutte le opportunità che derivano dalla trasformazione digitale è ormai uno step obbligato per le imprese, a prescindere dalle dimensioni e dal settore di attività. Modernizzare i processi aziendali affidandosi alle innovazioni digitali, tuttavia, significa anche cambiare software gestionale e adottare soluzioni in grado di migliorare efficienze e collaborazione.

Affidarsi a servizi forniti in modalità SaaS (Software as a Service), in particolare, significa sfruttare le potenzialità del Cloud anche per ottenere una riduzione dei costi operativi, evitando sia investimenti iniziali in licenze o hardware sia successive migrazioni.

Grazie all’esperienza ventennale del gruppo NAV-lab, in particolare, la migrazione a Business Central (anche partendo da Microsoft Dynamics NAV) si basa su una metodologia consolidata e focalizzata su un’attenta analisi dello stato del sistema gestionale e del database in uso, beneficiando di affiancamento, assistenza e formazione sull’utilizzo del sistema.

Migrare all’ERP in Cloud Business Central con App Tempo Zero

NAV-lab, tra i principali partner di Microsoft per Dynamics 365 Business Central, ha creato le App Tempo Zero certificate Microsoft in linea con l’ERP in Cloud, passando da un semplice gestionale a un ambiente evoluto caratterizzato da tutti gli strumenti della piattaforma Cloud Microsoft, come quelli della produttività di Office 365, potenziato nelle sue analisi da Microsoft PowerBi, Smart Working, comunicazione e Intelligenza Artificiale.

Le App Tempo Zero offrono una suite di estensioni a Business Central, anch’esse in Cloud e SaaS, certificate Microsoft e presenti sul marketplace Microsoft.

Tempo Zero in Cloud, in particolare, si allinea alle nuove tecnologie di Business Central in modalità SaaS garantendo un avvio veloce dell’ERP in azienda e una serie di funzionalità aggiuntive per potenziare la gestione di specifiche aree, anche grazie a livelli aggiuntivi di intelligenza “embedded” e procedure autoguidate.

Potenzialità di Microsoft Dynamics 365 Business Central

Il software gestionale ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central rappresenta un’unica risorsa tecnologica in grado di agevolare la gestione dei processi aziendali, rendendola integrata e centralizzata per consentire a ciascuna impresa di valutare lo stato di salute dell’attività in qualsiasi momento.

Connettendo tra loro tutti i principali aspetti dell’organizzazione aziendale, l’ERP collega diverse aree integrando amministrazione finanziaria, ramo vendite, contabilità, gestione ciclo attivo e passivo, logistica, produzione, controllo e risorse umane, permettendo un accesso ai dati facile e intuitivo.

Microsoft Dynamics 365 Business Central, inoltre, è integrato con tutti gli strumenti di office automation come PowerApps e PowerBI ma anche Power Automate, Outlook e Teams, beneficiando degli standard di sicurezza del Microsoft Cloud. I punti di forza del software sono molteplici:

interfaccia web responsive e ottimizzata per qualsiasi dispositivo;

piattaforma scalabile, caratterizzata da estensioni aggiuntive personalizzabili da attivare in base alle necessità;

funzionalità in continua evoluzione da implementare a seconda delle esigenze individuali, seguendo la crescita e lo sviluppo dell’azienda;

aggiornamenti automatici;

potente Intelligenza Artificiale integrata, che permette di ottenere prestazioni migliori in tutta l’azienda;

integrazione semplificata nell’ERP dei dati provenienti dalle altre Applicazioni e con i software presenti in azienda;

gestione ottimale dello Smart Working con tutta la sicurezza garantita del cloud Microsoft, grazie alla modalità SaaS che rende disponibili ovunque informazioni, dati e risorse, accessibili da ogni tipo di device e in qualsiasi momento.

Microsoft Business Central Day: partecipa all’evento NAV-lab

È in programma per il prossimo 8 marzo 2023 a Milano, presso la Microsoft House, un evento NAV-lab promosso in collaborazione con Microsoft e dedicato a Microsoft Dynamics 365 Business Central, con momenti di approfondimento dedicati alla tua azienda.

L’evento con iscrizione obbligatoria si svolgerà come segue:

sessione plenaria del mattino live e trasmessa in streaming online ;

e trasmessa in ; sessione pomeridiana riservata ai soli presenti live.

Una preziosa occasione per interagire con i massimi esperti di Microsoft e NAV-lab alla scoperta delle ultime innovazioni in tema di installazione e migrazione all’ERP in Cloud Business Central con Tempo Zero, focalizzando l’attenzione su soluzioni, costi, benefici e impatto tecnologico.

Microsoft Business Central Day

L’evoluzione corre nel sistema informativo aziendale

Microsoft House – Milano | 8 Marzo 2023

>> RISERVA QUI IL TUO POSTO <<