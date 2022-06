Italian Startup: Golee, innovazione al servizio dello sport

Ai microfoni di Italian Startup c'è Luca Granaldi di Golee, che è riuscita a mettere entusiasmo, passione e visione al servizio delle società sportive.

Per il suo secondo appuntamento, la rubrica podcast di PMI.it incontra Golee: ai microfoni di Italian Startup, uno dei primissimi membri del team di Golee, Luca Granaldi, ci racconta una storia davvero particolare, un sogno sportivo diventato impresa.

Fondata da Tommaso Guerra, dal 2018 Golee lavora ogni giorno per offrire al mondo dello sport nuovi strumenti in grado di interpretarne le esigenze, adattandole ai tempi moderni.

Si tratta di un gruppo di visionari, che è stato capace di portare 3.500 società sportive dilettantistiche, in Italia e all’estero, su una piattaforma digitale, con l’obiettivo di coinvolgere nel tempo non solo club e staff ma anche atleti e fans: un ecosistema innovativo in grado di far comunicare tutti gli attori del mondo ASD, offrendo nel tempo servizi sempre più completi e integrati.

Si parte dal gestionale online per le società sportive, non solo quelle dilettantistiche. Oltre a questo strumento, la piattaforma di Golee integra altri servizi formativi e informativi di settore, per interpretare le esigenze delle società sportive e traghettarli, in maniera graduale e semplice, verso un mondo di servizi digitali ad ampio raggio, spaziando dalla conformità al GDPR in materia di privacy per il trattamento dati dei giovani atleti alla gestione delle attività di comunicazione quotidiana.

Ascolta l’intervista per conoscere tutti i dettagli!