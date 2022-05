Banda larga: nuovo Piano Voucher famiglie e Condomini

Banda larga: nuovo piano voucher da 300 euro senza ISEE per famiglie, bonus condomini per la fibra ottica e incentivi SPID, PEC e Cloud per gli operatori.

Voucher banda larga da 300 euro per tutte le famiglie, bonus condomini per cablaggio verticale con fibra ottica e incentivi per servizi cloud: sono le nuove misure allo studio del Governo, da tradursi in un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico non appena ci sarà il disco verde degli operatori, coinvolti in una consultazione pubblica tramite Infratel.

Le risorse disponibili sono 407,5 milioni, di cui l’80% riservato a colmare il digital divide al Sud.

Piano voucher Famiglie Fase 2

Si tratta della seconda fase del “Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie”, per promuovere la domanda di servizi di connettività a banda ultralarga (NGA e VHCN) in tutto il Paese, in linea con la Strategia Italiana per la banda ultralarga.

La consultazione pubblica si è aperta il 27 aprile, al termine della quale (il 31 maggio), il Piano sarà notificato alla Commissione Europea per poi essere disciplinato da un apposito DM dello Sviluppo Economico. I soggetti interessati potranno inviare commenti e osservazioni sui quesiti della consultazione in merito al Piano Voucher famiglie Fase 2 all’indirizzo e-mail voucher@infratelitalia.it.

Voucher banda larga famiglie

I nuovi voucher banda ultralarga per le famiglie saranno da 300 euro, disponibili senza requisito ISEE fino ad esaurimento risorse, come contributo sull’attivazione di un abbonamento al servizio di banda ultralarga fino a 24 mesi, con diritto di recesso ma con la conseguente perdita delle quote residue del bonus Internet.

La condizione di accesso sarà la mancata presenza di un servizio di connettività in casa oppure il passaggio da un servizio Internet con velocità inferiore ai 30 megabit per secondo ad uno superiore, il più veloce tra quelli che raggiungono il condominio. Spetterà un solo bonus per nucleo familiare residente nella stessa abitazione.

Bonus condomini, SPID e Cloud

Previsti anche nuovi incentivi per cablaggio dei condomini, per portare la fibra ad ogni singolo appartamento. In questo caso va ancora stabilità l’entità del bonus e nella consultazione pubblica Infratel chiede agli operatori di esprimere una posizione sulle modalità di quantificazione del costo dell’intervento. Ancora da definirsi l’entità del contributo.

Per gli incentivi ai servizi digitali SPID, PEC e Cloud i beneficiari sarebbero direttamente i fornitori dei servizi, come contributo sulle attivazioni a pagamento delle identità digitali e come incentivo alla digitalizzazione delle famiglie attraverso pacchetti di servizi per la gestione e l’archiviazione di contenuti multimediali.