Pagamenti digitali, Italia poco cashless

Italia fanalino di coda per utilizzo di pagamenti digitali, predomina ancora il contante: nove proposte per la Cashless Society nel Report Ambrosetti 2022.

Italia in ritardo nei sistemi di pagamento digitale: ancorata al contante, è fanalino di coda per numero di transazioni con carta pro capite. Il PNRR potrebbe contribuire a invertire la tendenza, almeno secondo il report Community Cashless Society 2022, presentato da European House Ambrosetti, alla vigilia della due giorni di primavera a Cernobbio dedicata agli Scenari dell’Economia e Finanza.

Italia poco cashless

Siamo oggi il 29esimo paese al mondo in cui si fa più uso del contante, facendo peggio del 2019 quando eravamo 33esimi. L’effetto Covid si è fatto sentire in tutto il mondo ma in Italia più che altrove. Il valore medio del Cash Intensity Index 2022 è passato per l’Italia dall’11,8% a 15,4%. La Regione più virtuosa è la Lombardia, in testa alla classifica cashless per il quinto anno consecutivo, seguita da Piemonte e Toscana, mentre fanalini di coda sono Basilicata, Molise e Campania.

Indietro sulle transazioni digitali

Rimborsi Cashback alternativi alle detrazioni fiscali 23 Marzo 2022 Siamo terz’ultimi in Europa con 61,5 transazioni digitali pro capite, addirittura in calo rispetto al 2019 (61,7). La media europea per i pagamenti elettronici è pari a 142 transazioni. I tre paesi sul podio, Danimarca, Lussemburgo e Finlandia, superano abbondantemente i 300 pagamenti cashless pro capite. Dietro di noi solo Romania, e Bulgaria. Unica consolazione: la Germania è quintultima con 90 transazioni, a pari merito con Malta.

Anche aggiungendo le carte prepagate, arriviamo a 81 operazioni pro capite, la metà della media europea (156). Diminuisce anche il valore del transato, con carte di pagamento e prepagate in flessione dell’1,4% nel 2020, a quota 253 miliardi di euro. Fra l’altro, se si escludono le prepagate, la flessione sale al 4,4%.

Maturità digitale delle aziende

Utilizzo ancora limitato dell’e-commerce. Solo 1 azienda su 2 (il 56,3%) ha attivato canali digitali per gestire ordini e transazioni con altre aziende (e-commerce B2B); 1 su 4 (il 24,9%) non ha attivato alcun canale e non sta valutando questa opzione; il restante 18,8% sta pensando di attivarlo.

Proposte pro-cashless

Il report individua poi alcune proposte di policy, che si pongono l’obiettivo di promuovere i pagamenti elettronici ed il cashless nella quotidianità

reintrodurre il cashback , magari con correttivi per migliorare l’efficacia e l’equità, ad esempio innalzando il numero minimo di operazioni richieste nel semestre per ottenere il rimborso e limitando il numero di operazioni effettuabili con lo stesso operatore nella stessa giornata;

, magari con correttivi per migliorare l’efficacia e l’equità, ad esempio innalzando il numero minimo di operazioni richieste nel semestre per ottenere il rimborso e limitando il numero di operazioni effettuabili con lo stesso operatore nella stessa giornata; introdurre interventi correttivi per migliorare l’accessibilità e l’efficacia della Lotteria degli Scontrini , come ad esempio sanzioni per i commercianti che non adeguano i propri registratori di cassa e l’integrazione dei processi in carico agli utenti sull’App Io, rendendo più agevole l’esperienza;

, come ad esempio sanzioni per i commercianti che non adeguano i propri registratori di cassa e l’integrazione dei processi in carico agli utenti sull’App Io, rendendo più agevole l’esperienza; riportare il limite di utilizzo del contante a mille euro;

a mille euro; creare le condizioni normative e legali per dematerializzare lo scontrino cartaceo .

. stimolare il procurement innovativo in ambito pubblico, e rendere obbligatorio il POS nelle pubbliche amministrazioni ;

; incentivi per chi usa i pagamenti cashless nella sosta, nel trasporto pubblico, obbligo di terminali tap and go nei bandi per la mobilità urbana ;

; pagamenti digitali nel digital tourism hub ;

; raddoppio della soglia di esenzione per i fringe benefit a 516,46 Euro;

a 516,46 Euro; promuovere la cultura cashless.

Ecco lo scherma, diviso per obiettivi: