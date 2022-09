APE Social: si può rinunciare dopo la certificazione del diritto?

Ho presentato domanda di certificazione del diritto all’APE Social ma poi non ho inoltrato richiesta di prestazione, non avendo interrotto la mia attività lavorativa. Posso continuare a lavorare fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata?

Sì, certamente. L’aver presentato in passato una domanda di APE Sociale all’INPS non le impedisce di aspettare per maturare la pensione, di vecchiaia o anticipata o con qualsiasi altro strumento. Indipendentemente dal fatto che lei avesse o meno perfezionato la domanda di certificazione del diritto a suo tempo presentata.

Pensioni 2022: tutte le risposte ai dubbi più frequenti 11 Marzo 2022 Il punto è che lei ha continuato a lavorare e non è andato in pensione, di conseguenza non rileva che lei avesse o meno diritto all’APE Sociale se poi non ne ha fatto richiesta inoltrando domanda di pensione effettiva.

Nel momento in cui matura i 67 anni per il trattamento di vecchiaia secondo le regole Fornero, oppure i 42 anni e 10 mesi di contributi necessari per la pensione anticipata ordinaria – o anche (eventualmente) il requisito per la Quota 102 – lei potrà presentare validamente domanda all’INPS.

Per lo stesso principio, lei potrebbe anche andare in pensione con l’APE Sociale e poi, una volta compiuti i 67 anni, il trattamento cesserebbe in automatico.

Da APe Social a pensione di vecchiaia 1 Febbraio 2022 La legge (comma 179 delle 232/2016) prevede che l’APE prosegua “fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”. Senza bisogno di revoche o altro, per il semplice fatto che a 67 anni l’APE Sociale cessa di essere erogata.

Quindi, in teoria, lei potrebbe anche scegliere di percepire adesso l’APE Sociale e poi, una volta raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia, fare domanda per il trattamento ordinario (avendo cura di presentare domanda per tempo, così da non rimanere senza supporto economico).

Risposta di Barbara Weisz