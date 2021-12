Telefonia e Banda larga: nuove regole sui contratti

In GU il decreto che recepisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche: nuove regole di durata e recesso nei contratti di Telefonia e Internet

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (il provvedimento cehe recepisce il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 207/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972. Come anticipato, la normativa italiana differisce in parte dai dettami europei per quanto concerne i nuovi termini per la durata dei contratti ed il diritto di recesso per quanto concerne la fornitura di servizi di telefonia fissa e connessione Internet.

Telefonia: vincoli e durata

In estrema sintesi, il decreto italiano che recepisce la direttiva europea introduce le seguenti nuove regole, sul cui rispetto è chiamata a vigilare l’autorità AgCom:

i contratti non potranno imporre vincoli di durata superiori a due anni,

superiori a due anni, i fornitori dovranno proporre almeno un’offerta commerciale di durata massima di un anno,

Diritti di recesso

Nel caso in cui il contratto preveda un rinnovo automatico , dunque, l’utente ha sempre diritto di recedere senza pagare costi extra, dando con un preavviso minimo di 30 giorni.

, dunque, l’utente ha sempre diritto di recedere senza pagare costi extra, dando con un preavviso minimo di 30 giorni. Lo stesso diritto scatta qualora siano previste modifiche unilaterali apportate dagli operatori, entro i 60 giorni dalla prima comunicazione di variazione contrattuale.

apportate dagli operatori, entro i 60 giorni dalla prima comunicazione di variazione contrattuale. Diritto di recesso gratuito (con tanto di indennizzo, qualora previsto) anche in caso di prestazione effettiva del servizio di molto inferiore a quella indicata nel contratto (“discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente”).

Applicazione e deroghe

Le nuove regole si applicano non soltanto ai contratti domestici dei consumatori privati ma anche agli utenti finali che risultino essere microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni. Le disposizioni non si applicano alla durata di un contratto a rate, esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità (banda ultralarga). Tale contratto non include router o modem e non impedisce di esercitare i diritti sanciti dalla nuova disciplina.