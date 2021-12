Destinazione Export: webinar su agevolazioni imprese

Primo appuntamento con il ciclo di webinar rivolto alle imprese che vogliono promuovere export e internazionalizzazione: focus sulle PMI del Centro Italia.

È dedicato alla presentazione dei servizi nazionali e regionali a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione il webinar in programma per il prossimo 14 dicembre, incontro online promosso all’interno del Roadshow “Destinazione Export” che coinvolge le imprese del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria). È il primo di un ciclo di incontri virtuali finalizzati ad approfondire le misure di supporto all’export messe a disposizione dal Sistema Paese per accompagnare le imprese verso l’accesso ai mercati internazionali.

Strumenti riuniti nel portale pubblico Export.gov.it, che consentirà di orientarsi tra le iniziative messe a disposizione dalla Farnesina, dall’Agenzia ICE, da SACE e da SIMEST, in collaborazione con le Regioni, le Camere di Commercio e CDP.

Durante il seminario saranno illustrati sia l’offerta di Destinazione Export sia gli strumenti regionali a supporto dei processi di internazionalizzazione. Il webinar è strutturato in due fasi, una formativa dedicata a tutte le regioni e una di approfondimento con tematiche legate al contesto territoriale:

Il journey dell’esportatore in 7 step;

Come prepararsi all’export: strumenti e soluzioni a misura di PMI;

Come promuovere la propria azienda all’estero e trovare i partner giusti;

Come proteggere e far crescere il proprio business in sicurezza;

Sessioni regionali di approfondimento su strumenti e misure di supporto all’export e all’internazionalizzazione per le aziende del territorio.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi attraverso il form di adesione entro il 10 dicembre 2021.