TIM E Confcommercio per l’innovazione digitale delle PMI

Pagamenti elettronici facili e sicuri con la nuova app myPOS Glass, che trasforma lo smartphone Android in un terminale POS: vantaggi per esercenti e consumatori.

Cashback, da oggi rimborsi al via per ritardi in autostrada

Attivo dal 15 settembre il cashback di Autostrade, rimborso pedaggi per i ritardi dovuti a cantieri per lavori: calcolo via app Free To X: come funziona.