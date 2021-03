Valutazione aziendale e merito creditizio: nuovo servizio gratuito online

PMI.it lancia il servizio online, gratuito e immediato di valutazione aziendale e giudizio di merito creditizio, in collaborazione con Finanza.tech.

Un servizio online gratuito di valutazione e giudizio sul merito creditizio delle imprese, semplice e immediato: è quel che offre da oggi PMI.it in collaborazione con Finanza.tech, l’innovativa IT Finance Company che ha digitalizzato la consulenza finanziaria favorendo la partecipazione delle imprese al mercato dei capitali, riducendone tempi e costi.

Il nuovo widget per la valutazione aziendale è accessibile direttamente dalla home page di PMI.it, dal menu Servizi. Per eseguire una valutazione aziendale in modo semplice e gratuito è sufficiente inserire le informazioni richieste per calcolare in pochi minuti il valore di un’azienda:

=>Valore e rating aziendale: tool online gratis

Disponibile per società di capitali con almeno due bilanci depositati, il servizio online su PMI.it è utilizzabile da desktop e mobile. Offre un giudizio di merito creditizio su scala numerica, assieme ai principali indici di bilancio – EBITDA (margine operativo lordo), ROI (ritorno sugli investimenti), Patrimonio netto / Totale Attivo – e alla stima (elaborata in base agli algoritmi di Finanza.tech) del valore aziendale e del potenziale credito ottenibile nel medio/lungo periodo.

Per i rappresentati legali delle aziende interessati a ricevere gratuitamente, un’analisi più approfondita, basterà registrarsi alla piattaforma Finanza.tech.

La valutazione aziendale e il giudizio di merito creditizio sono parametri fondamentali per le imprese che vogliono farsi trovare pronte per investire nella ripartenza, ancora più per garantire sicurezza al proprio posizionamento sul mercato ed assicurare la continuità del proprio business con uno sguardo aperto al futuro.

La partnership

“Storicamente ci sono tanti esempi di grandi idee che per mancanza di propulsione e diffusione non hanno riscontrato il successo che meritavano. Senza la partnership con PMI.it avremmo fatto un lavoro sicuramente meno efficace, ma soprattutto non avremmo avuto la certezza di raggiungere un numero sufficiente di utenti da poterci ritenere soddisfatti del contributo che volevamo portare al sistema paese” sostiene Fabio Pisano, responsabile Marketing e Comunicazione di Finanza.tech, promotore e project manager sul progetto.

“PMI.it, storica testata per l’informazione economica e di business del Gruppo Triboo, vanta oltre 2,5 milioni di lettori unici, oltre mezzo milione di iscritti alla sua newsletter giornaliera e più di un milione di iscritti alle sue notifiche push. PMI.it offre, da sempre, una serie di servizi utili ai propri lettori a cui oggi si aggiunge, grazie alla partnership con Finanza.tech, quello di valutazione iniziale della propria azienda, basato su un’elaborazione automatica dei dati pubblici disponibili della stessa. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione e ringraziamo Finanza.tech per averci scelto come testata editoriale per promuovere i loro servizi alle imprese.” – commenta Giangiacomo Corno, Responsabile Media & ADV del Gruppo Triboo.