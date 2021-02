Amazon Campus Challenge: opportunità per le PMI

Amazon ha annunciato il lancio della seconda edizione italiana di Amazon Campus Challenge, la competizione che permette alle PMI di approcciarsi al mercato online e promuovere l’attività all’estero, beneficiando delle proposte e di progetti ideati dagli studenti universitari per posizionare i prodotti su uno store e-commerce.

L’iniziativa si basa sulla concessione ai migliori team di studenti di bonus fino a 10mila euro, supportando contemporaneamente le imprese italiane nella crescita della loro attività su Amazon per raggiungere clienti in tutto il mondo. La competizione è composta da 5 fasi che si svilupperanno fino al mese di giugno 2021, rispettivamente: iscrizione dei team, ricerca della PMI, implementazione di un piano aziendale, inizio delle vendite online e la presentazione finale.

Amazon Campus Challenge rappresenta un grande esercizio per gli studenti che avranno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso a livello accademico, oltre ad essere un’opportunità per le piccole medie imprese che riceveranno, così, idee e prospettive fresche per il loro business. Gli studenti impareranno come avviare un’attività su Amazon nella vita reale, e come vendere i prodotti delle PMI sui nostri negozi online – commenta Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.