Cloudya: il centralino completo per la comunicazione aziendale

Un Virtual PBX in cloud per tutti i device aziendali al servizio della comunicazione professionale, completo di servizi premium NFON: scopriamo i vantaggi di Cloudya.

Poter contare su soluzioni di comunicazione flessibili è oggi un valore aggiunto per le imprese, chiamate ad allinearsi alle continue evoluzioni del business, sempre più orientato al digitale. A innovarsi è soprattutto il modo di gestire il lavoro, caratterizzato da spazi aperti e postazioni da remoto, dalla collaborazione tra team virtuali e dalla necessità di comunicare in modo veloce ed efficiente.

Protagoniste di questo progressivo cambiamento sono le nuove tecnologie, indispensabili per accompagnare e supportare i lavoratori attraverso il processo di digitalizzazione: portatili, tablet e smartphone sono device che agevolano lo scambio di informazioni e la collaborazione in real time anche quando si è distanti fisicamente. A queste risorse si aggiunge il Cloud, pilastro fondamentale della digital transformation e basilare per creare soluzioni flessibili e scalabili che possono semplificare la gestione della comunicazione professionale.

Centralino virtuale: vantaggi e soluzioni

In linea con i grandi cambiamenti impressi dalla rivoluzione digitale degli ultimi anni, si colloca anche il centralino virtuale, strumento indispensabile per imprese di ogni dimensione. Il centralino in cloud, in gergo tecnico Virtual PBX (Private Branch Exchange) e anche Cloud PBX, ha di certo una marcia in più rispetto al centralino analogico e ISND tradizionale. Alla maggiore convenienza economica rispetto ai classici sistemi telefonici professionali si unisce una lunga serie di vantaggi di natura strutturale e tecnologica.

Risparmio operativo : il Virtual PBX non necessita di installazione e viene fornito come servizio, con un conseguente alleggerimento della bolletta e un aumento dei benefici fiscali.

: il Virtual PBX non necessita di installazione e viene fornito come servizio, con un conseguente alleggerimento della bolletta e un aumento dei benefici fiscali. Semplicità : il centralino in cloud richiede solamente una connessione Internet e si presenta come app per desktop e device mobili.

: il centralino in cloud richiede solamente una connessione Internet e si presenta come app per desktop e device mobili. Efficienza : i centralini virtuali, soprattutto se si ispirano a criteri di qualità certificata e assicurano livelli di business continuity pari al 99,9%, introducono una notevole ottimizzazione a supporto dei flussi comunicativi dell’impresa.

: i centralini virtuali, soprattutto se si ispirano a criteri di qualità certificata e assicurano livelli di business continuity pari al 99,9%, introducono una notevole ottimizzazione a supporto dei flussi comunicativi dell’impresa. Flessibilità : gli ITSP leader nel business del Cloud PBX propongono contratti flessibili (rolling contract) caratterizzati da ampia libertà di scelta.

: gli ITSP leader nel business del Cloud PBX propongono contratti flessibili (rolling contract) caratterizzati da ampia libertà di scelta. Mobilità : il centralino virtuale integra nativamente fisso e mobile.

: il centralino virtuale integra nativamente fisso e mobile. Scalabilità : il Cloud PBX è espandibile o riducibile all’occorrenza.

: il Cloud PBX è espandibile o riducibile all’occorrenza. Produttività: il Virtual PBX è ideale per lo smart working e rende possibile il dialogo tra applicativi aziendali in ot­tica di Unified Communications and Collaboration (UCC).

NFON: soluzioni per la comunicazione aziendale

Il sistema telefonico è l’elemento portante di ogni azienda, dove la continuità delle comunicazioni riveste un ruolo determinante per garantire il rispetto delle scadenze, per rendere possibile il completamento dei progetti e consolidare la relazione instaurata con i clienti. Con l’obiettivo di assicurare alle imprese un’operatività regolare e sicura, NFON – l’unico provider di Cloud PBX a livello pan-europeo che vanta oltre 400mila utenti e presente in 15 Paesi Europei – ha creato un unico portfolio prodotti di telefonia via cloud caratterizzato da modernità e flessibilità.

Cloudya è il sistema telefonico in Cloud di NFON in grado di fornire un PBX di nuova generazione, un centralino virtuale sempre aggiornato che permette ai dipendenti, con un numero di telefono e una casella di posta, di rimanere in contatto e lavorare con maggiore produttività ovunque si trovino e qualunque sia il dispositivo in uso. Affidabile, semplice da usare e privo di vincoli contrattuali, Cloudya garantisce un’installazione automatica e un’unica interfaccia con funzioni plug&play per tutti i device connessi a Internet. È un sistema di comunicazione professionale indipendente, disponibile senza limiti geografici e in grado di assicurare la massima sicurezza dei dati end-to-end, grazie all’architettura ridondante.

Cloudya permette di gestire tutte le funzioni del tradizionale centralino (Voicemail, IVR, distribuzione automatica chiamate ecc.), attraverso un moderno sistema telefonico in Cloud, integrabile ai sistemi informatici e ai software gestionali già in uso. Ottimizzando la produttività e la redditività aziendale, permette di vincere le cinque principali sfide della comunicazione professionale:

sostituire con strumenti di comunicazione intuitivi e di facile utilizzo ogni risorsa complesse e costosa;

superare le difficoltà di comunicazione con i collaboratori fuori sede, potenziando le opportunità di business e incrementando i profitti;

scongiurare eventuali interruzioni ai servizi di comunicazione essenziali;

pagare solo quello che si utilizza per il tempo necessario;

non preoccuparsi più della sicurezza informatica del proprio sistema telefonico.

Soluzioni premium NFON

NFON mette a disposizione una rosa di soluzioni premium basate sul sistema telefonico Cloud pensate per risolvere le singole sfide di industrie/aziende, risorse ad hoc personalizzabili in base alle tue esigenze:

Nvoice per Microsoft Teams : soluzione che integra un sistema telefonico avanzato al servizio di Microsoft Teams, permettendo ai propri collaboratori di avere a disposizione una soluzione di telefonia completa – con un ampio ventaglio di funzioni smart – all’interno dell’ambiente familiare di Microsoft, accessibile da ogni luogo e ogni device;

: soluzione che integra un sistema telefonico avanzato al servizio di Microsoft Teams, permettendo ai propri collaboratori di avere a disposizione una soluzione di telefonia completa – con un ampio ventaglio di funzioni smart – all’interno dell’ambiente familiare di Microsoft, accessibile da ogni luogo e ogni device; Ncontactcenter: soluzione di contact center all’avanguardia in cloud per i contact center, pensata per aziende che richiedono il massimo della flessibilità in termini di licenze d’uso e nessun costo di setup – client, multicanale, efficace

e trasparente, disponibile tramite web browser.

Maggiori informazioni sulle soluzioni NFON sono reperibili sul portale ufficiale.