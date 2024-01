Concorsi pubblici via Smartphone: come funziona la App di InPA

Operativa la nuova app mobile di InPA, canale facile e personalizzato per candidarsi alle offerte di lavoro e ai concorsi della Pubblica Amministrazione.

Il portale unico del reclutamento InPA è finalmente operativo anche via App, grazie all’attivazione dell’applicazione mobile per Adroid e IoS sviluppata in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli.

Concorsi pubblici e incarichi su inPA: come fare domanda 17 Maggio 2023

La nuova App di InPA rappresenta un canale facile, sicuro e personalizzato per tenersi informati sulle opportunità di lavoro offerte dalla PA, registrandosi e inserendo il proprio curriculum vitae al fine di candidarsi e selezionare i bandi di concorso in linea con le esigenze personali.

Disponibile su Play Store e App Store, l’applicazione può essere scaricata facilmente e consente l’accesso come ospite o come utente già registrato.

Grazie all’autenticazione digitale è possibile accedere all’area dedicata per visualizzare la mappa delle offerte, mentre nell’area personale è attivo il percorso per candidarsi alle diverse offerte di lavoro presenti, da visualizzare anche Regione per Regione e Provincia per Provincia.

La App, inoltre, permette di verificare gli avvisi relativi alle selezioni a cui si partecipa, compresa l’uscita dei risultati delle prove, mentre in una sezione dedicata sono pubblicate le principali notizie sulle nuove assunzioni.