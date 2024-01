Prestazioni INPS: nuovo portale e servizi per gli intermediari

L’INPS attiva un nuovo portale digitale e nuovi servizi destinati agli intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali.

L’INPS ha annunciato l’attivazione di un nuovo portale digitale e di nuovi servizi destinati agli intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali, iniziative rese possibili grazie al PNRR e ai progetti affidati all’Istituto.

Piattaforma intermediari

Da gennaio 2024 è operativa in via sperimentale la "Piattaforma intermediari per l'erogazione delle prestazioni individuali": uno spazio digitale per l'inserimento e lo scambio di informazioni da parte dei diversi attori del processo istituzionale (INPS, Istituti di Patronato, soggetti deputati al controllo e gli stessi cittadini patrocinati).

La piattaforma, resa inizialmente disponibile per le domande di prestazione in ambito pensioni, è costruita sull’identità digitale del cittadino patrocinato e prevede l’attivazione del “Fascicolo digitale patrocinato”, che fornisce i principali servizi sulla base del livello di accesso.

Per accedere al portale è possibile procedere come segue, partendo dalla home page del sito web dell’INPS:

per gli operatori degli Istituti di Patronato, dalla sezione “Portale dei patronati” ricercando tra i servizi disponibili il “Fascicolo digitale delle pratiche patrocinate”;

per il cittadino, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS) e ricercando tra la lista dei servizi pubblicati sul sito dell'Istituto il "Fascicolo digitale delle pratiche patrocinate".

Nuovi servizi per gli intermediari

Per quanto riguarda la realizzazione dei “Servizi personalizzati e proattivi per gli intermediari per la consulenza e gestione delle prestazioni collegate al reddito”, invece, l’INPS rende visibili i dati utilizzati nelle ricostituzioni reddituali, nella sezione personale “MyINPS” o per il tramite degli Istituti di Patronato muniti di delega digitale, al fine di promuovere la piena conoscenza delle informazioni incidenti sul ricalcolo delle prestazioni collegate al reddito.