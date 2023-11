VerifichePA per il controllo documentale sulle imprese

Su VerifichePA il controllo dei dati aziendali autocertificati a confronto con quelli del Registro Imprese: visure, estremi, elenchi PEC e documenti d'impresa.

La Legge di Stabilità 2012 (art. 15 legge 12/2011 n.183) ha introdotto il principio della “decertificazione“, con la conseguente necessità di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e privati in relazione ai dati contenuti nel Registro Imprese.

Per rispondere a questa esigenza, InfoCamere ha sviluppato il sito VerifichePA per le Pubbliche Amministrazioni. Vediamo di cosa si tratta e quali servizi offre.

VerifichePA: cos’è

In un contesto normativo sempre più orientato alla trasparenza e conformità, VerifichePA si presenta come uno strumento fondamentale per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nel Registro Imprese.

VerifichePA offre alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di confrontare le autocertificazioni delle aziende con i dati del Registro Imprese (lo strumento principale oggi disponibile per ottenere una visione ampia e dettagliata del patrimonio informativo delle Camere di Commercio italiane a PA, imprese, professionisti e cittadini).+

Come si usa VerifichePA

Attraverso il portale VerifichePA è possibile effettuare ricerche online su imprese e persone, richiedendo documenti ufficiali come visure, bilanci, protesti e atti.

Il sito, in conformità all’art. 43-bis, lettera a), del D.P.R. 445/2000, consente agli enti ispettivi la consultazione della “documentazione d’impresa” e offre la possibilità di effettuare controlli a campione, o sistematici, delle autocertificazioni prodotte dalle imprese e dai cittadini.

Ciò rispetta le disposizioni dell’art. 9, comma 4, della L. 180/2011, consentendo l’acquisizione di certificazioni e documenti relativi ai procedimenti legati all’esercizio dell’attività d’impresa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) all’articolo 6 co. 1-bis, VerifichePA fornisce anche gli elenchi delle caselle PEC contenute nel Registro delle Imprese.

VerifichePA: a cosa serve nella pratica

Attraverso il sito VerifichePA, la Pubblica Amministrazione può richiedere:

un elenco di indirizzi PEC per un determinato codice comune e codice attività, che restituisce per ogni impresa la denominazione, il codice fiscale, la sigla della provincia, il numero REA e l’indirizzo PEC;

per un determinato codice comune e codice attività, che restituisce per ogni impresa la denominazione, il codice fiscale, la sigla della provincia, il numero REA e l’indirizzo PEC; il Documento di Verifica Autocertificazione, che richiede il codice fiscale dell’impresa e i riferimenti del procedimento in corso. Il servizio visualizza un file PDF contenente gli estremi della PA procedente, i riferimenti del soggetto accreditato al portale, i dati del documento di verifica di autocertificazione e il numero di protocollo interno InfoCamere.

Modalità di accesso a VerifichePA

L’accesso a VerifichePA richiede la registrazione da parte delle Amministrazioni, preventivamente iscritte all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Una volta ricevute le credenziali per l’accesso nella casella PEC, l’amministrazione deve accettare tramite web le condizioni di utilizzo specifiche di ogni servizio che desidera utilizzare (come gli Elenchi di PEC e il Documento di Verifica Autocertificazione).

Le Pubbliche Amministrazioni che desiderano collaborare applicativamente e accedere ai dati delle Camere di Commercio, conformemente alle disposizioni del CAD, devono sottoscrivere una specifica Convenzione con InfoCamere.

Per ulteriori dettagli e assistenza, è possibile contattare il numero 06/64892900 o consultare il sito di InfoCamere.