Pagamenti INPS settembre 2023: date Assegno Unico, NASpI, Pensioni, RdC

Le date dei pagamenti INPS di settembre 2023: il calendario per l'erogazione di pensioni, Assegno Unico, Reddito di Cittadinanza, NASpI e DIS-COLL.

Con le ferie estive che stanno per terminare, anche a fronte delle spese sostenute nel periodo di vacanza, cresce l’attesa per i pagamenti INPS di settembre 2023, nonostante le prestazioni INPS, tra cui pensioni, RdC, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, e Assegno Unico, non si siano fermate durante i mesi estivi.

Vediamo di seguito, in dettaglio, le tempistiche di pagamento delle prestazioni INPS che verranno erogate a settembre.

Reddito di Cittadinanza: chi lo riceve a settembre e quando

I pagamenti del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza sono previsti per settembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 per i nuclei famigliari in disagio sociale. Tra questi rientrano i nuclei in cui ci sono presenti minori, ultrasessantenni o disabili, nonché per gli inoccupabili presi in carico da parte dei servizi sociali (ma attenzione: fin quando non avviene questo passaggio il sussidio resta sospeso).

Poi, a partire dal 1° gennaio 2024, sia il Reddito che la Pensione di Cittadinanza saranno abrogati per tutti. Coloro che continuano a beneficiare di RdC e PdC fino a fine anno, vedranno le somme accreditate sulla “Carta RdC” a partire dal 14 settembre.

Quando vengono pagate le pensioni INPS a settembre

Pagamento Pensioni di settembre: date e importi 25 Agosto 2023 Secondo il calendario INPS, la pensione di settembre sarà disponibile dal 1° giorno del mese. Tuttavia, le date sono ancora scaglionate, per chi ritira la pensione in contanti presso gli sportelli postali:

1° settembre 2023 (venerdì) – cognomi dalla A alla B;

2 settembre (sabato solo mattina) – cognomi dalla C alla D;

4 settembre (lunedì) – cognomi dalla E alla K;

5 settembre (martedì) – cognomi dalla L alla O;

6 settembre (mercoledì) – cognomi dalla P alla R;

7 settembre (giovedì) – cognomi dalla S alla Z.

Ricordiamo che il cedolino della pensione di settembre includerà diverse trattenute, tra cui il saldo addizionale regionale e comunale 2022 e l’acconto addizionale comunale 2023.

Per quanto riguarda l’Assegno Unico, coloro che già lo percepiscono vedranno le somme accreditate nei giorni 15, 18 e 19 settembre. Invece, per coloro che si apprestano a ricevere il primo pagamento, le somme saranno accreditate dall’INPS alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

=> Calcola l’Assegno Unico online

Pagamenti NASpI e DIS-COLL settembre 2023

L’INPS fornisce un sostegno economico a coloro che si trovano in condizioni di disoccupazione involontaria attraverso i sussidi NASpI e DIS-COLL. A settembre, i pagamenti diretti da parte dell’INPS sono previsti a partire dal giorno 7.

Ricordiamo, come sempre, che la data esatta di pagamento varia a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda di NASpI o DIS-COLL e che è possibile ottenere informazioni sull’importo e sulla data del versamento accedendo all’area riservata del portale INPS nella sezione Prestazioni e Pagamenti. Per l’autenticazione è necessario utilizzare SPID, CIE o CNS come identità.