Guida al Codice Fiscale per Stranieri in Italia

Codice fiscale per stranieri in Italia: come ottenerlo e le istruzioni per cittadini extra UE, comunitari e richiedenti protezione internazionale.

Online la guida al Codice Fiscale Stranieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che in pochi passi risponde alle domande più frequenti dei cittadini stranieri in Italia in 16 lingue diverse, per facilitarne la comprensione.

Cos’è e a cosa serve il codice fiscale

Il codice fiscale identifica il cittadino attraverso 16 caratteri alfanumerici e viene utilizzato nei rapporti con la Pubblica amministrazione, per iscriversi al Servizio sanitario nazionale e scegliere il medico di base. Non ha scadenza ed è valido solo se rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di cittadini stranieri le regole cambiano: tutti i chiarimenti si possono trovare nella mini-guida “Codice fiscale stranieri.

Istruzioni per cittadini stranieri extra UE

I cittadini extra UE che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare devono rivolgersi allo Sportello unico per l’Immigrazione in Prefettura per ottenere un codice fiscale provvisorio. Il codice fiscale definitivo si ottiene al momento del rilascio del permesso di soggiorno. Per altri motivi, bisogna rivolgersi alla Questura.

Richiedenti protezione internazionale e minori stranieri

I cittadini stranieri che richiedono protezione internazionale devono rivolgersi alla Questura per ottenere un codice fiscale provvisorio, utile per iscriversi all’Asl e scegliere il medico. Per il codice fiscale definitivo, bisogna recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per i minori stranieri non regolari o non accompagnati, il codice fiscale viene attribuito direttamente dall’Agenzia delle Entrate su richiesta della struttura Asl.

Informazioni per cittadini comunitari e stranieri regolari

Gli stranieri regolari senza codice fiscale possono rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, presentando una richiesta motivata e un valido documento identificativo. I cittadini comunitari che desiderano soggiornare in Italia devono richiedere il codice fiscale presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate o presso la rappresentanza consolare italiana nel paese di provenienza. I cittadini comunitari possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale con la tessera sanitaria TEAM rilasciata dal loro Paese di residenza.