Rilascio ISEE più semplice: le novità INPS

Portale Unico ISEE: la nuova piattaforma INPS per la presentazione della DSU e la trasmissione dell'ISEE precompilato ha sostituito i precedenti canali.

Grazie alle semplificazioni del nuovo Portale Unico ISEE INPS, la presentazione della DSU per il rilascio dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente diventa più veloce. Non solo, è bene ricordare che pe precedenti modalità sono state sostituite dalla nuova procedura web.

Vediamo in dettaglio.

Portali Unico ISEE INPS

ISEE Portale Unico INPS online 12 Aprile 2023 Il nuovo sito web – disponibile all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee – ha accorpato le precedenti modalità di acquisizione della domanda tramite in un unico punto di accesso, tanto per i cittadini e gli enti quanto per i patronati.

Entrando nel Portale Unico ISEE dal sito INPS è possibile consultare una dichiarazione già presentata oppure compilarne una nuova, scegliendo tra la DSU mini o la DSU integrale (necessaria per richiedere l’ISEE università, l’ISEE socio-sanitario in presenza di disabili anche ricoverati, l’ISEE minorenni in presenza di genitori non coniugati e non conviventi.

ISEE Precompilato online

ISEE Precompilato: DSU in tempo reale con il servizio INPS online 31 Gennaio 2023 Il sito offre adesso una navigazione assistita da tutorial e che conduce in primis alla compilazione dell’ISEE precompilato, modalità prescelta oggi da oltre l’80% dei cittadini.

Il dichiarante, lo ricordiamo, non deve più inserire gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali relativi agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, perchè l’autorizzazione alla precompilazione dei dati può essere concessa dai medesimi con accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE attraverso SPID (almeno di Secondo livello), CIE o CNS.

Tra le informazioni precompilate fornite dall’Agenzia delle Entrate figurano:

reddito complessivo IRPEF e altri redditi (attingendo alla dichiarazione dei redditi o dalle Certificazioni Uniche);

spese sanitarie per i disabili previste dalla normativa e desumibili dalle dichiarazioni dei reddit;

patrimonio immobiliare e mobiliare detenuto in Italia (inclus saldi finali e giacenze medie di conti correnti bancari e/o postali);

trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF erogati direttamente dall’INPS.

=> Calcolo ISEE online

Tutti i dati precompilati possono essere sia accettati sia modificati, tranne per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate ai fini fiscali.

Guide e tutorial

All’interno del Portale sono disponibili i seguenti documenti:

tre tutorial sotto forma di slides ed il link ai video tutorial in pillole per la compilazione dell’ISEE: Ordinario Universitario, Minorenni, Socio-sanitario.

I video sono online anche sul canale Youtube dell’INPS, ai seguenti link:

ISEE precompilato ordinario https://youtu.be/z93q3SIpeD0

ISEE precompilato universitario https://youtu.be/6CGTDNOpVak

ISEE precompilato prestazioni minorenni https://youtu.be/Ym3YshwckKg

ISEE precompilato prestazioni socio-sanitarie per disabili https://youtu.be/kHeMDsVlf0c

ISEE precompilato – Conferma/modifica dati https://youtu.be/WHT5tE5ksYE;

simulatori ISEE;

FAQ;

assistente virtuale “Chatbot”.