ISEE Portale Unico INPS online

Nuovo Portale Unico ISEE: nuovo servizio INPS online per accedere a tutti i servizi relativi all'Indicatore, compresa la DSU per l'ISEE precompilato.

Un Portale Unico ISEE sul sito INPS come unico punto di accesso al servizio per l’invio della DSU o per la Precompilata ISEE: è online dall’11 aprile, a disposizione di cittadini, enti e CAF. Una pagina unica da cui partire nella navigazione di tutti i servizi telematici offerti dall’INPS per il rilascio dell’Indicatore della situazione economica delle famiglie, ai fini dell’accesso agevolato a prestazioni e servizi.

=> Calcolo ISEE online

La sezione è supportata da tutorial, video-guide, FAQ e assistente virtuale.

Obiettivo finale, favorire la scelta dell’ISEE Precompilato ed informare l’utente sulle prestazioni che richiedono l’ISEE, con gli indicatori specifici da presentare. Da qui, la descrizione dei quadri in DSU da compilare o dei modelli necessari, già proposti dal servizio telematico.

Tutte le indicazioni sono contenute nel Messaggio 1345/2023:

all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee è disponibile il nuovo Portale Unico ISEE, che ha unificato le varie modalità di acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti.