False email dall’Agenzia delle Entrate: occhio alla truffa

I mittenti si spacciano per il Fisco e segnalano anomalie sui pagamenti IVA, invitando a scaricare documenti che invece contengono allegati malevoli.

L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova campagna di false email recapitati nel tentativo di mettere a segno uno truffa: i messaggi di posta elettronica sembrano provenire dall’amministrazione finanziaria ed invitano

L’oggetto dei messaggi phishing è la Commissione di vigilanza sul registro tributario o sull’anagrafica tributaria.

Nel testo della email si notifica l’esistenza di anomalie sulle liquidazioni IVA 2023 e viene fornito un link da cui scaricare i documenti per conoscere i dettagli, ma che invece porta a scaricare allegati malevoli oppure portano a falsi siti web delle Entrate da cui poi vengono sottratti informazioni personali.

Basta guardare l’indirizzo di posta elettronica per accorgersi del palese falso mittente (“direttiva direttiva@ambertvtt.fr” oppure “contribut@daraltawheed.com”) e come spesso accade sono evidenti gli errori di contenuto e di ortografia. Ma può capitare di farsi intimorire dal timore di problemi con il Fisco e quindi di cliccare per la fretta sul link indicato.

L’Agenzia invita a consultare la sezione “Focus sul phishing”, aggiornata con gli ultimi avvisi relativi alle mail-truffa in circolazione.