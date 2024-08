Come prenotare un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate e Web Ticket per saltare le code

Servizi Agenzia delle Entrate per eliminare le code allo sportello: Web-Ticket per appuntamenti in giornata o telefono, app e sito web per altri giorni.

Per prenotare un appuntamento con l‘Agenzia delle Entrate è possibile ricorrere al servizio di Il Web Ticket per limitare il tempo di attesa davanti agli sportelli dell’Amministrazione finanziaria. Il biglietto elimina code si crea prima di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate di propria scelta (verificando se è necessario prenotarsi e quali servizi sono disponobili), da utilizzarsi per i casi più urgenti nello stesso giorno e solo per alcuni servizi).

Si può ottenere un web ticket seguendo il percorso: “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Elimina code online (web ticket)”. Vediamo come funziona e tutte le alternative possibili.

Agenzia Entrate: come prenotare un appuntamento in giornata

L’Agenzia delle Entrate ha ideato il Web Ticket, – versione online del classico elimina code cartaceo in sede – per ottenere una finestra temporale personale per le pratiche agli uffici territoriali.

Per ricevere il ticket virtuale basta visitare il sito dell’Agenzia e compilare un form di richiesta. A fronte della compilazione dei campi viene inviata una mail di conferma e, a seguire, il biglietto da stampare e presentare in ufficio.

Niente di più semplice quindi, con l’unica accortezza che il biglietto di un determinato giorno può essere richiesto dalle ore 6:00 del giorno stesso, fino ad esaurimento della disponibilità, e può essere utilizzato solo ed esclusivamente in quel giorno e orario specifico.

Utilizzo del Web Ticket AdE

Dopo aver effettuato l’accesso al servizio, si seleziona lo sportello tramite scelta geografica. A questo punto si seleziona quello più vicino e si prenota la tipologia di servizio prescelto.

Come sempre, ricorda l’Agenzia, vale la regole di recarsi prudenzialmente qualche minuto prima all’ufficio di riferimento per evitare di saltare il turno. A questo punto compare la schermata con il form da riempire con i propri dati personali.

Un volta fatto, non resta che cliccare sul bottone “invia” per concludere la prenotazione (ecco il link diretto al servizio).

Prenota un appuntamento alle Entrate: gli altri canali

Si possono prenotare appuntamenti (anche non in giornata) dal sito web delle Entratecliccando direttament dalla home pase sul link del servizio omonimo “Prenota un appuntamento”.

Si può anche usare l’App mobile “AgenziaEntrate” dal proprio smartphone o tablet.

Per prenotare via telefono (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00 per questioni fiscali generali, rimborsi, cartelle e comunicazioni di irregolarità; dalle 9:00 alle 13:00 per questioni catastali) si deve invece chiamare il Centro unico di prenotazione – numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso e numero 06- 97617689 da telefonino – e scegliere l’ufficio presso il quale recarsi (indicando il servizio, il giorno e l’ora).

Usando questo canale, 3 giorni prima dell’appuntamento arriva un sms e/o email con il giorno e l’ora dell’appuntamento e il link per disdirlo se necessario.