In Lombardia vaccino Covid per tutti entro il 18 luglio: ecco il calendario per fasce d’età

Accelera il piano vaccinale anti-Covid della Regione Lombardia per fasce d’età: aperte le prenotazioni online dal 2 aprile, gli under 49 dal 14 maggio.

In Lombardia è stato somministrato l’85% delle dosi di vaccino anti-Covid consegnate. L’obiettivo è inoculare la prima dose a tutti gli over 80 lombardi entro l’11 aprile, in modo tale da aprire successivamente alle altre fasce d’età secondo il piano vaccinale reso noto nei giorni scorsi. Al fine di vaccinare il maggior numero di persone nel più breve tempo possibile, la campagna massiva di vaccinazione promossa dalla Regione Lombardia si basa su uno scenario che potrà subire modifiche e integrazioni in base alla disponibilità dei vaccini, ma anche all’evoluzione dell’epidemia sul territorio regionale.

Grazie all’adozione della piattaforma di Poste Italiane, le tappe del piano vaccinale in Lombardia previste sono ora le seguenti:

74-79 anni: prenotazioni dal 2 aprile, vaccinazione dal 12 aprile al 26 aprile;

70-74 anni: prenotazioni dal 15 aprile, vaccinazione dal 27 aprile all’8 maggio;

60-69 anni: prenotazioni dal 22 aprile, vaccinazione dal 9 maggio al 18 maggio;

50-59 anni: prenotazioni dal 30 aprile, vaccinazione dal 19 maggio al 7 giugno;

under 49: prenotazioni dal 14 maggio, vaccinazione dall’8 giugno al 18 luglio.

Per quanto riguarda i canali di prenotazione, è possibile scegliere tra quattro modalità differenti:

piattaforma online, con numero di tessera sanitaria e codice fiscale scegliendo luogo, data e orario;

sportelli automatici Postamat ;

; con il supporto dei portalettere dotati di palmare;

dotati di palmare; chiamando il numero verde 800 894545.