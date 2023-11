Carta del Docente per insegnanti anche precari, Cassazione conferma l'ok del Consiglio di Stato: cos'è il Bonus Docenti da 500 euro e come spenderlo.

Una sentenza storica della Corte di Cassazione dà conferma di quanto già sostenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022: la Carta Docente (Bonus 500 euro) spetta anche ai precari con assegnazione di supplenze annuali (come gli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato con incarico annuale), senza discriminazioni.

Attivata per ogni anno scolastico, si tratta di un bonus da 500 euro concesso dal Ministero dell’Istruzione agli insegnanti di ruolo assunti a tempo indeterminato, che possono accedere alla piattaforma dedicata e consultare il proprio borsellino online, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Vediamo cosa dice in merito la nuova sentenza di Cassazione.

Carta Docente anche ai precari non di ruolo: sentenza di Cassazione

Con la sentenza n. 29962/2023, la Cassazione afferma alcuni principi di diritto a cui deve ora attenersi la Giustizia.

La Carta Docente per l’acquisito di beni o servizi formativi spetta anche agli insegnanti non di ruolo con incarichi annuali. Se non l’hanno ricevuta hanno diritto ad un trattamento di valore corrispondente (adempimento in forma specifica), con interessi o rivalutazione. Se hanno lasciato la scuola hanno dirito ad un risarcimento danni. La prescrizione è quinquennale per l’adempimento in forma specifica e decennale per il risarcimento, entro il valore della Carta.

A chi spetta la Carta Docente

La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, anche in periodo di formazione e prova, o inidonei per motivi di salute, nonché quelli nelle scuole all’estero o militari.

Secondo il Consiglio di Stato e la Cassazione, spetta invece anche ai precari con assegnazione di supplenze annuali.

Come funziona la Carta Docente

La Carta del Docente (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche) è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2016 (Buona Scuola), art. 1 comma 121.

Il bonus docenti da 500 euro può essere utilizzato per coprire i costi di attività di aggiornamento e qualificazione professionale, dall’acquisto di libri e testi, anche in formato digitale (e-book), alle attrezzature hardware e software, compresa l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, corsi di laurea e post lauream. Il bonus può anche essere utilizzato l’accesso a musei, mostre ed eventi culturali.

Cosa acquistare con la Carta Docente

libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

hardware e software;

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione;

iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).

Come accedere ai buoni dal portale Carta del Docente

I docenti devono accedere alla piattaforma dedicata sul sito ufficiale del Ministero e, previa registrazione e accesso con SPID, consultare il proprio borsellino online (che parte da 500 euro). Il portale serve dunque a creare uno o più buoni dell’importo desiderato, fino a un massimo complessivo del proprio portafoglio. Si può inoltre verificare quanto ancora si può spendere e visionare i buoni già creati e pronti da spendere oppure già spesi.

Gli esercenti (anche con siti online) e gli enti di formazione possono registrarsi sulla piattaforma “Carta del Docente” (cartadeldocente.istruzione.it) per offrire i propri servizi e prodotti agli insegnanti di ruolo, che potranno spendere il bonus (o parte di esso) per la loro formazione e aggiornamento professionale. Per farsi pubblicità, esiste un apposito kit. Sulla piattaforma, è anche possibile validare i bonus ricevuti.

La piattaforma web è dunque pensata per il doppio scopo di:

Direttiva 170/2016 di registrarsi al servizio e offrire ai docenti la vendita di beni o servizi previsti dalla normativa; consentire ai docenti di ruolo di generare i buoni spesa per l’acquisto di beni o servizi offerti dagli esercenti o enti registrati.

Dove spendere il bonus 500 euro

Esiste un’apposito indirizzo web da cui avviare la navigazione per conoscere il dettaglio dei punti fisici oppure online presso cui spendere i buoni creati con la Carta Docente.